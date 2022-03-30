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OSD'de bayrak değişimi! Yeni başkan Cengiz Eroldu

30.03.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv Sanayii Derneği OSD 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel kurulda Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün yerine başkan olarak Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu seçildi.

OSD'de bayrak değişimi! Yeni başkan Cengiz Eroldu

Otomotiv sanayinin çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği’nda (OSD) bayrak değişimi yaşandı.Cengiz Erold OSD'de başkanlık koltuğunu Haydar Yenigün'den devraldı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında İtalya’da LUISS Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. İş yaşamına 1989 yılında Koç Holding’de Denetim Uzmanı olarak başlayan Eroldu, 1995 yılında Tofaş’a Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yardımcısı olarak atanan Eroldu, 2001-2015 arasında çeşitli görevler aldı. Eroldu, Ocak 2015’ten bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapıyor.

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