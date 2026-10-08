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Osman Arıkan Nacar'ın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı: "Türkiye en mutlu 5. ülke"

Fon krizi soruşturmasıyla gündeme gelen ve 20 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'ın yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Türkiye'de antidepresan tüketiminin arttığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nacar'ın "Türkiye dünyada en mutlu beşinci ülke" ifadelerini kullanmış olması dikkat çekti.

Osman Arıkan Nacar'ın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı: "Türkiye en mutlu 5. ülke"

MYNET DETAY | Fon krizi soruşturmasında adı geçen eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'ın söz konusu operasyonun öncesinde 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

KAYA ÇİFTİNİN 10 KATI!

İddiaya konu olan 20 milyar TL'nin, soruşturmada adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşiyle ilişkilendirilen 2,2 milyar TL'lik kazancın yaklaşık 10 katı olduğu belirtildi.

Osman Arıkan Nacar ın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı: "Türkiye en mutlu 5. ülke" 1

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN MAKAM ŞOFÖRÜ

2015 ve 2018 seçimlerinden önce iki kez AK Parti milletvekili aday adayı olduğu ancak aday listleerine giremediği öğrenilirken; Nacar'ın 2023'ten bu yana sigorta kayıtlarında ise asgari ücretle çalışan bir makam şoförü olarak gösterildiği iddiaları geniş yankı uyandırmıştı.

Osman Arıkan Nacar ın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı: "Türkiye en mutlu 5. ülke" 2

YILLAR ÖNCEKİ RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu iddiaların ardından Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen sman Arıkan Nacar'la ilgili ortaya çıkan bir detay daha gündem oldu.

NACAR: "TÜRKİYE DÜNYADA EN MUTLU BEŞİNCİ ÜLKE"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) olarak görev yaptığı 2016 yılında bir röportaj veren Nacar, Türkiye'de antidepresan tüketiminin arttığı iddialarına ilişkin, "Türkiye dünyada en mutlu beşinci ülke" değerlendirmesinde bulunmuş.

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Nacar, söz konusu açıklamasında OECD'nin 2015 yılında yayımladığı son rapora atıfta bulunarak, antidepresan tüketim rakamları baz alındığında, Türkiye'nin dünyada en mutlu 5'inci ülke olduğunu belirtirken; "TÜİK verilerine göre, 2000 yılında 67 milyon 803 bin 927 kişi olan Türkiye nüfusunun 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53'e çıktı. Bu kritere rağmen, Türkiye'de antidepresan tüketimi 35 birimken, bu rakam İzlanda'da 118, İngiltere'de 82, Almanya'da 53, Norveç'te ise 56 birim." ifadelerini kullanmış.

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması Osman Arıkan Nacar
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kaçtığı yeri bulup gidip tahsilatını yapacak birileri yokmu?
paraya bak hele
sondan en mutlu 2. ülke
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