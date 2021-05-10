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Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" yetiştiriliyor

10.05.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesindeki kırsal mahallelerde üstünde ot bile bitmeyen kıraç arazilerde şimdi çilek yetiştiriliyor.

Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" yetiştiriliyor

Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi ile aynı ada sahip olan baraj gölünün etrafını çevreleyen kıraç tarlaların çehresi son 5 yıldaki çilek tarlaları ile doldu. Önceden ot bitmeyen arazilerde; hormonsuz, kokusu, rengi, büyüklüğüyle özel çilek yetiştirilen arazi miktarı her geçen yıl arttı. İlk etapta devlet desteği ile başlayan ‘yediveren' cinsi çilek üretimi, bölge insanının en büyük geçim kaynaklarından biri oldu.

2017 yılında aldığı genç çiftçi desteği ile çilek üretimine başlayan Murat Seyfi, alternatif ürün kapsamında bölgedeki çilek tarlalarının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Kendisinin, 6 dönümle başladığı çilek yetiştiriciliğinde 35 dönüme ulaştığını belirten Seyfi, “Bölgemizde şuanda 200 dönümden fazla arazide üretim yapılıyor. Dekara 2-2,5 ton rekolte elde ediyoruz. Yani yılda 500 tondan fazla çilek üretiliyor. Ekinözü, bu anlamda çilek üreticiliğinde bir merkez haline geldi” dedi.

"EKİM AYINA KADAR DEVAM EDECEK"

Çileğin bölgedeki toprak yapısı ve iklime çok iyi uyum sağladığını ifade eden Murat Seyfi, “5 yıl önce başladığımız çilek yetiştiriciliğinde çok iyi bir noktaya geldik. 6 dönümlük arazide devletten aldığımız destekle bu işe girdik. İlk başlarda nasıl yetiştirilir, kime satarız endişesini taşıyorduk. Ama çok çükür, şuanda sadece bölgeye değil diğer illere de ürünlerimizi satıyoruz. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Vatandaşlar, tarlaya kadar gelerek çilek alıyor. Pazar alanımızın artmasında yetiştirdiğimiz organik çileklerin rengi, tadı, kokusu ve lezzetinin de etkisi büyük oldu. Bu ayın ortalarından itibaren hasada başlayacağız. Ekim ayına kadar da inşallah üretimimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Çilek üretiminde elde ettiği başarılı sonuçla yöredeki diğer üreticilere de örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Seyfi, şunları kaydetti:

“Bölgemizde çilek ekim alanı genişliyor. Bizim üretimimiz diğer vatandaşlarımıza da örnek oldu. Çilek bizim olduğu kadar komşularımızın da önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Son 2 yıldır da çilek fidesi üretimine başladık. Hem kendi ihtiyacımızı hem de çilek üretimi yapmak isteyen vatandaşların talebini karşılamak için fide yetiştiriciliği yapıyoruz. Çilek, bölgemizin kaderini değiştirdi diyebiliriz. Hem üretici açısından hem de bölge halkı açısından gelir kapısı oldu. Çilek toplamak zahmetli ve ekip gerektiren bir iş. Mahallemizden ya da çevre mahallelerden kadınlar da çilek toplayarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.”

Kaynak: İHA

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