Otel fiyatları cep yakınca vatandaşın tercihi başka oldu! Rezervasyonlar yüzde 100 doldu, 675 liradan başlıyor...

5 Haziran Kurban Bayramı Arefesi ile bayram tatili başlıyor. Vatandaşlar 5 günlük bayram tatilinde şehirden uzaklaşıp biraz keyifli zaman geçirmek için tatil seçeneklerini araştırmaya başladı. 5 yıldızlı otellerin konaklama ücretlerinin fazla olmasından dolayı orta ve düşük bütçe ile tatil yapmak isteyenlerin başka seçenekleri araştırmasına neden oldu.



KAMP VE KARAVAN ALANLARINA TALEP ÇOK!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, aileleri ile tatil yapmak isteyen vatandaşlar Ege’nin turizm cennetlerinde bulunan çadır ve karavan kamplarına yöneldi. Bölgedeki kamp ve karavan alanlarında rezervasyonlar yüzde 100’e yaklaştı.



Tatilciler, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’daki kamp ve karavan alanlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Kamp ve karavan tatili açısında Muğla gözde şehir olarak öne çıkıyor. kamu ve özel sektöre ait 144 işletmeye ev sahipliği yapan Muğla'da birçok koy, orman, plaj, kamp alanı bulunuyor.



950 LİRAYA KADAR FİYAT DEĞİŞİYOR

Her kampın gecelik fiyatı dönemine göre değişiyor. Örneğin Akyaka Orman Kampı’nda 15 Haziran ila 15 Eylül arasında çadır büyüklüğüne göre 675 TL ile 950 TL arasında fiyat ödeniyor, her kişi içinse 150 TL ayrıca veriliyor. Karavanla gelip kalmak ise gecelik 800 TL ile 1500 TL arasında. Karavandaki her kişi için de fazladan 150 TL ödenmesi gerekiyor.



Çubucak Orman Kampı’nda ise çadır yeri günlük ücreti 646 TL, Karavan yeri günlük ücreti ise 994 TL.

Muğla’nın Datça ilçesindeki Aktur Camping’te karavan için 1260 TL ile 1600 TL arasında, çadır yeri içinse bin ile 1250 TL ödeme yapılıyor. Çadır ve karavanda kalacak fazladan kişiler için ek ödeme gerekmiyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ortak projesi olarak hizmet veren Kuşadası Belediyesi Ada Camping’te çadır fiyatları Haziran ayı için 1715TL, Temmuz ve Ağustos Ayı 2 bin 430 TL.

Didim Orman Kampı’nda ise çadır yeri 646 TL, karavan yeri ise 994 TL. Çadır ve karavan konaklamalarında kalacak kişilerin sayısı 4’ten fazla ise fiyatlar değişiyor.