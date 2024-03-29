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Otobüslerde 'seçim' ve 'bayram' ayarı! Ek seferler konuldu, bilet fiyatlarına zam geldi!

29.03.2024 16:13
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Yerel seçimler ve Ramazan Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı. Biletler kısa sürede tükenirken firmalar ek seferler koymaya başladı. Yoğun ilgi sonrası bilet fiyatlarına da zam geldi!

Otobüslerde 'seçim' ve 'bayram' ayarı! Ek seferler konuldu, bilet fiyatlarına zam geldi!

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı tatili öncesi otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle ek seferler düzenlendiğini açıkladı. Yıldırım, "Ramazan Bayramı süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." dedi.

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BİLET FİYATLARINA ZAM

Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik olduğuna işaret eden Yıldırım, birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirdiğini ve daha çok Anadolu'ya gidişler olduğunu söyledi Yıldırım, seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının iznini Ramazan Bayramı tatili ile de birleştirebildiğini belirterek şöyle konuştu:

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN YARISINDA İTİBAREN YOĞUNLUK BAŞLAYACAK"

"Önümüzdeki haftanın yarısından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak."

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EK SEFERLER 3 GÜN YOĞUNLAŞACAK

Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazalarının olduğunu belirterek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.
Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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