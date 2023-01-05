Otomatik repo nedir? Otomatik repo yatırımı nasıl yapılır, repo işlem saatleri nedir?

Risk almadan parasını değerlendirmek isteyen kişiler tarafından yapılan repo, yatırımcılara belirlenen vade süresince sabit bir şekilde faiz kazanma imkânı sağlar. Bu faiz oranı ise mevcut piyasa koşullarına göre sağlanır. Bir nevi kısa vadeli borçlanma biçimi olarak da değerlendirilen bu yatırımın vadeleri oran ya da tenör olarak da isimlendirilebilir.

Otomatik repo nedir?

Bankalar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına müşterilerine tahvil ve bono satarlar. Bu satış işleminin sonunda da piyasada yaşanan likidite sorunu ortadan kalkar. Söz konusu olan repo işlemi farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Otomatik repo, repo işlemlerinin daha düzenli ve otomatik bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Yatırım hesabında bulunan serbest bakiyenin tamamı ya da belli bir kısmı düzenli olarak repoda değerlendirilmek istenirse otomatik repo yapılabilir. Repo işlem türleri şu şekilde sıralanabilir:

Düz Repo: Gerçekleştirilen işlemin vadesinin sonlanması önceden belirlenir.

Ters Repo: Bu işlemde alınan menkul kıymet satılacağına dair güvence verir.

Gecelik Repo: İşlem vadesi bir gün olan yöntemdir.

Açık Repo: Yapılan repo işleminin vadesi belirlenmez ve vade sonlandırma işlemi tarafların herhangi biri tarafından yapılabilir.

Karşılıksız Repo: Menkul kıymetin birden fazla yatırımcıya satılabilen işlemdir.

Sürekli Repo: Vade sonlandığı zaman hemen ardından otomatik olarak yenilenen işlem.

Esnek Repo: Yatırımcının vade sonuna kadar elinde olan menkul kıymetin satışını gerçekleştirebildiği işlem.

Otomatik Repo: Banka hesabında boşta kalan paranın otomatik günlük repo yapılması için talimat verilen repo.

Otomatik repo yatırımı nasıl yapılır?

Repo işlem türleri arasında yer alan otomatik repo, banka hesabında boşta kalan paranın, otomatik olarak günlük repo yapılması için talimat verilen repodur. Otomatik repo yatırımı nasıl yapılır sorusuna verilecek cevap ise, bankaya verilen talimat ile işlem her gün düzenli bir şekilde yapılabilir. Otomatik repo hangi banka üzerinden yapılmak isteniyorsa o bankanın şubesine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden otomatik repo talimatı verilerek otomatik repo yatırımı yapılabilir.

Repo işlem saatleri nedir?

Repo işlem saatleri repo işlemi gerçekleştirmek isteyenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Nakit akışını gecelik vadeden başlanarak istenildiği gibi düzenlenebilir. Repo talepleri alternatif dağıtım kanalları ile (internet ve telefon bankacılığı) gerçekleştirilebildiği gibi şubeler aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Repo işlem saatleri genellikle hafta içi saat 10.00 ile 15.00 saatleri aralığında yapılabilir. Ancak repo işlem saatleri bankadan bankaya farklılık gösterebilir.

Repo yatırımı neden yapılır?

Repo kısa vadeli olarak bir borçlanma biçimi olduğundan dolayı sermaye artırımı için tercih edilir. Menkul kıymetlerin veya diğer yatırımların satın alınmasını finanse etmek için de tercih edilen yatırım biçimi olan repo, güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirildiği için tercih edilir. Repo, kısa vadeli ve sabit bir getiri sağlayabilir. Bunun yanı sıra belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınması öngörülen bir işlemdir. Uzun vadeli yatırım yapmak istemeyen ve kısa vadede güvenli kazanç elde etmeyi düşünen yatırımcılar genellikle repo işlemlerini tercih eder.



