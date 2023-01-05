Repo ihalesi nedir, ne için kullanılır? Repo ihalesi faiz oranı ne demek?

Repo ihalesi açık piyasa işlemleri, para politikası uygulamasında merkez bankalarının piyasada olan para oranını artırmak ya da azaltmaz amacıyla hazine kâğıdı alım ya da satım işlerini yapması anlamına gelir. Açık piyasa işlemleri kapsamında söz konusu kağıtların satım ve alımı kesin nitelik taşıdığı ve alım satım işlemi olacağı gibi geri satım vaadiyle de yapılabilir. Geri satım vaadiyle alım işlemine repo ismi verilirken geri alım vaadiyle satım işlemine de ters repo adı verilir.

Repo ihalesi nedir?

Repo ihalesi ne anlama gelir sorusu özellikle ekonomiye ilgi duyan kişiler tarafında merak edilen ve çokça araştırılan önemli soru başlıkları arasında yer alır. Merkez bankası repo ihalesi, likidite yönetimi çerçevesinde atılan sıkılaştırma adımlarını sürekli olarak devam ettirebilmek adına repo ihalesi açar. Bu bağlamda repo ihalesi likidite yönetimi amaçlı olarak atılan sıkıştırma adımı olarak adlandırılabilir. Repo işlemleri genel olarak piyasada likidite sıkışıklığı olduğu durumlarda bankacılık sisteminin likiditesinin artırılması için kullanılan bir sistemdir. Yani TCMB, bankaların likidite ihtiyaçlarını bir gecelik borçlanma yerine daha uzun süreli olarak çözebilmek için haftalık repo işlemleri yapar.

Repo ihalesi faiz oranı ne demek?

İşletmelerin performanslarını belirleyen en birinci ve en önemli faktörlerden biri kârlılıktır. Bankalar genellikle risk alan fakat bu riski hem kendilerine kaynak sağlayan hem de bankadan kaynak kullanan müşterileri memnun ederek istenen büyüme oranına uğraşmak için çabalar. Karlılık hedeflerine ulaşmayı hedefleyen birimler olarak ilk sıralarda bankalar bulunur. Piyasada likidite koşulları değiştikten sonra bir hafta vadeli repo faizi oranı kullanılmaya başlanmıştır.

Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizi, bir hafta vadesi olan repo ihale faiz oranını belirtir. Politika faizi olarak hem haftalık repo hem de gecelik fonlama olarak belirlenir. Bu bağlamda politika faiz oranları ile banka karlılıkları arasında doğrusal bir ilişki oluşur. Politika faizi arttıkça bankaların kârlılık oranı da artar. Politika faiz oranı azaldıkça bankaların karlılık oranı da azalır.



