Otomobil devinden şok karar! 20 bin kişi işten çıkartılacak

Nissan Motor, maliyet azaltma ve yeniden yapılanma sürecinin etkisiyle büyük bir zarar açıklamaya hazırlanıyor. Şirket, Mart 2025’te sona erecek mali yıl için 650 milyar yen (yaklaşık 186 milyar TL) net zarar beklediğini duyurdu. Bu gerçekleşirse Nissan üst üste ikinci yıl zarar açıklamış olacak.

SATIŞ TAHMİNİ ARTIRILDI, ZARAR KAÇINILMAZ!

Nissan, zarar beklentisine rağmen satış tahminini yükseltti. Şirket, daha önce 11,7 trilyon yen olarak açıkladığı yıllık satış beklentisini 11,9 trilyon yene çıkardı.

Buna karşın yüksek yeniden yapılanma maliyetleri, şirketin finansallarını baskılamaya devam ediyor. Geçtiğimiz mali yılda da Nissan, 670,9 milyar yen net zarar açıklamıştı.

FABRİKALAR KAPANACAK!

Kârlılığı yeniden sağlamak isteyen Nissan, kapsamlı bir küçülme planı yürütüyor.

Şirketin aldığı önlemler arasında fabrika sayısının 17’den 10’a düşürülmesi ve 2027’ye kadar dünya genelinde 20 bin çalışanın işten çıkarılması yer alıyor.

CEO Ivan Espinosa, iş gücü azaltma sürecinin planlanandan biraz daha hızlı ilerlediğini açıkladı.

TARİFELER VE DÜŞÜK SATIŞLAR FİNANSALLARI ZAYIFLATTI!

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Aralık ayında sona eren dokuz aylık dönemde Nissan’ın net zararı 250,22 milyar yen oldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde açıklanan 5,15 milyar yenlik kâra kıyasla ciddi bir bozulmaya işaret ediyor.

KÜRESEL SATIŞLAR GERİLEDİ!

Nissan’ın küresel satışları yüzde 5,8 düşerek 2,26 milyon araca geriledi. Şirket özellikle Japonya pazarında zayıf performans sergiledi.

Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısız olmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, Nissan iş birliği seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

CEO Espinosa, iki şirket arasında resmi bir sermaye ortaklığı görüşmesi olmadığını ancak ABD pazarında iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Özellikle ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle zorlu bir ortam oluştuğunu belirten Espinosa, Nissan’ın karşılıklı fayda sağlayacak projelere odaklandığını ifade etti.