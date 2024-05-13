Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm gözler 7 Temmuz'da! Zorunlu olacak, sıfır araçlara özel kampanyalar gelebilir

Otomobil alacaklar için 7 Temmuz'da çok şey değişecek. O tarih itibariyle araçlarda yeni dönem başlarken; ek paket olarak satılan bazı özellikler artık zorunlu oluyor.
Hedef trafik kazalarını azaltmak olurken, işte bu yüzden yeni güvenlik teknolojileri, sıfır araçlarda standart pakete ekleniyor. Normalde ek ücret ödenerek alınan birçok özellik zorunlu hale geliyor.
ATV Haber'e konuşan gazeteci Emre Özpeynirci, "Tekonolojiler geliştiriliyor. İşte vitese elinizi attığınız zaman elinizden kan alıp, sizin alkolünüzü ölçecek veya anahtarın üzerinde polislerdeki gibi bir üfleme cihazı olacak." dedi.
Özpeynirci "7 Temmuz'dan önce Türkiye'ye gelen otomobiller, 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak veya orada bir kota olacak. Hükümet orada şunu söylüyor. Diyor ki '7 Temmuz'dan sonra siz 2023 yışında kaç tane otomobil sattıysanız Türkiye'de onun yüzde 10'u kadar stoğu satabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş ise "Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolduğunda araç bunu bir şekilde uyaracak. Eğer sürücü, alkollü bir şekilde aracına bindiği zaman bu test kontrolünden geçemezse sürüşüne devam edemeyecek. Sürücünün dikkat etmediği, önemsemediği şeylerin teknolojiyle önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.
Peki stoktaki sıfır araçlar ne olacak? Fiyatlar artacak mı, azalacak mı? Araç alıp satacaklar şimdiden bu soruların yanıtını ararken, güvenlik sistemi eklenmeden satılan araçlarda fiyat düşüşünün olabileceği belirtiliyor.
Özpeynirci de yaptığı açıklamada "Stokların erimesi için bir indirim yapılacak. Yani 7 Temmuz öncesi fiyatlar inebilir. 7 Temmuz'dan sonra bu standart donanımlarla belli markalarda fiyatlar artabilir." dedi.