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Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm gözler 7 Temmuz'da! Zorunlu olacak, sıfır araçlara özel kampanyalar gelebilir

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.05.2024 07:04
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Otomobil fiyatları için gözler 7 Temmuz tarihine çevrildi. Kritik tarih itibariyle sıfır araçlarda ek paket olarak satılan birçok özellik, artık zorunlu olacak. Yeni güvenlik teknolojileri, sıfır araçlarda standart pakete eklenecek. Vatandaşlar ise otomobil fiyatlarında indirim olacak mı, fiyatlar artacak mı? sorularına yanıt ararken, uzmanlar bazı fiyat düşüşlerinin olabileceğini ancak sonrasında yeniden artacağını belirtiyor.

Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm gözler 7 Temmuz'da! Zorunlu olacak, sıfır araçlara özel kampanyalar gelebilir

Otomobil alacaklar için 7 Temmuz'da çok şey değişecek. O tarih itibariyle araçlarda yeni dönem başlarken; ek paket olarak satılan bazı özellikler artık zorunlu oluyor.
Hedef trafik kazalarını azaltmak olurken, işte bu yüzden yeni güvenlik teknolojileri, sıfır araçlarda standart pakete ekleniyor. Normalde ek ücret ödenerek alınan birçok özellik zorunlu hale geliyor.

"ARAÇLAR SİZİN ALKOLÜNÜZÜ ÖLÇECEK"

ATV Haber'e konuşan gazeteci Emre Özpeynirci, "Tekonolojiler geliştiriliyor. İşte vitese elinizi attığınız zaman elinizden kan alıp, sizin alkolünüzü ölçecek veya anahtarın üzerinde polislerdeki gibi bir üfleme cihazı olacak." dedi.

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"KOTA GELEBİLİR"

Özpeynirci "7 Temmuz'dan önce Türkiye'ye gelen otomobiller, 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak veya orada bir kota olacak. Hükümet orada şunu söylüyor. Diyor ki '7 Temmuz'dan sonra siz 2023 yışında kaç tane otomobil sattıysanız Türkiye'de onun yüzde 10'u kadar stoğu satabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş ise "Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolduğunda araç bunu bir şekilde uyaracak. Eğer sürücü, alkollü bir şekilde aracına bindiği zaman bu test kontrolünden geçemezse sürüşüne devam edemeyecek. Sürücünün dikkat etmediği, önemsemediği şeylerin teknolojiyle önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

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OTOMOBİL FİYATLARI NE OLACAK?

Peki stoktaki sıfır araçlar ne olacak? Fiyatlar artacak mı, azalacak mı? Araç alıp satacaklar şimdiden bu soruların yanıtını ararken, güvenlik sistemi eklenmeden satılan araçlarda fiyat düşüşünün olabileceği belirtiliyor.

"ÖNCE İNDİRİM, SONRA ZAM"

Özpeynirci de yaptığı açıklamada "Stokların erimesi için bir indirim yapılacak. Yani 7 Temmuz öncesi fiyatlar inebilir. 7 Temmuz'dan sonra bu standart donanımlarla belli markalarda fiyatlar artabilir." dedi.

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7 TEMMUZ'DAN SONRA ZORUNLU OLACAK ÖZELLİKLER NELER?

  • Akıllı hız yardımı
  • Şerit takip asistanı
  • Alkol kilidi hazırlığı
  • Kaza veri kaydedici
  • Kör nokta belirleme
  • Yaya koruyan ön cam sistemi
  • Acil durum frenleme asistanı
  • Sürücü yorgunluk algılama sistemi
  • Ani frende otomatik yanan flaşötler
  • Geri görüş kamerası
  • Arka park mesafe sensörü


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