Otomobil üretiminde Türkiye'nin payı arttı

Yapılan bir araştırma, Almanya'nın Avrupa'daki otomobil üretiminde payının giderek azaldığını ortaya koydu. Danışmanlık şirketi AlixPartners'in araştırmasına göre 2015-2020 yılları arasında Almanya'nın Avrupa otomobil üretimindeki payı yüzde 6'lık düşüşle yüzde 22'ye geriledi.

Avrupa'daki otomobil üretiminde ikinci sırada yer alan İspanya payını hafif artışla yüzde 14'e çıkarırken Fransa'nın payı yüzde 1'in üzerinde bir düşüşle yüzde 8'e geriledi.

Araştırmada, otomobil üretiminde kazananların, paylarını yüzde 8'e yükselten Türkiye ve Rusya olduğu kaydedildi. Slovakya'nın otomobil üretimindeki payını yüzde 8'e ve Romanya'nın yüzde 3'e çıkardığı belirtildi.

Otomobil üretim hacmindeki değişimde üreticilerin imalatı Avrupa'nın doğu ve güneydoğu bölgelerine kaydırma stratejisinin rol oynadığına işaret edildi. Araştırmada söz konusu ülkelerde ücret seviyesinin Almanya'dakinin yaklaşık yarısına denk geldiğine dikkat çekilerek üretimi kaydırma eğiliminin devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Almanya'nın en fazla ciro yapan on otomobil üreticisinin 2020 yılında Almanya'da fabrika kapatma ya da üretimi kaydırma önlemleri açıkladığı da not edildi.

rtr/BK,HT

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