'Otomobilini tamir edeceğiz' dediler, dolandırdılar! 2 milyon buhar olup uçtu

İstanbul’da lüks otomobilinin motor değişimini yapacaklarını söyleyerek 2 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ikisi kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yeni motor takacaklarını söyleyerek anlaştıkları otomobile eski bir motor taktıkları, durumu fark eden kişiyi 6 ay boyunca oyaladıkları belirtildi.

İstanbul’da Yasemin H.K. lüks otomobili arızalanınca gittiği tamircide dolandırıldı. Otomobilin motorunun değişmesi gerektiğini söyleyen iş yeri çalışanlarına inanan Yasemin H.K. 'Sandık motor' olarak bilinen yeni bir motor için anlaştı.

Otomobilini iki ay sonra teslim alan Yasemin H.K. yola çıktıktan kısa süre sonra aynı arıza tekrar etti. Yapılan incelemede iş yerinin yeni bir motor yerine eski hurda bir motor taktığı ortaya çıktı.

6 AY BOYUNCA OYALANDI!

Bunun üzerine parasını geri isteyen Yasemin H.K. iş yeri tarafından ustamız işten ayrıldı denilerek yaklaşık 6 ay boyunca oyalandı.

İŞ YERİNE BASKIN

Bunun üzerine polise giden Yasemin H.K.’nın şikayeti üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

2 MİLYON ZARAR!

Yasemin H.K. aylarca otomobilin tamir edilmediğini, zararının 2 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Polis yaptığı baskında iş yeri sahibi Y.K.(51), işyeri müdürü A.A.D.(27), işyeri ustası K.T.’nin aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., A.A.D. ve K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Otomobil dolandırıcı
