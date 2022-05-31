Otomobilini tamirciye bırakmıştı, büyük şok yaşadı! Trafik kazalarında otomobil sahibini ilgilendiren emsal karar

Son dakika: Trafik kazalarıyla ilgili araç sürücülerini ilgilendiren emsal niteliğindeki karar Yargıtaydan geldi. İstanbul'da yaşayan bir araç sahibi, otomobilini tamir için servise bırakmıştı. Otomobili araç sahibinden habersiz kullanan tamirci, alkollü bir şekilde kazaya karıştı.

ZARARI ARAÇ SAHİBİNDEN ALMAK İSTEDİ

Sigorta şirketi zarar gören tarafın hasarını giderdi. Ancak tamircinin alkollü olmasından dolayı kaza poliçe kapsamından çıkınca, şirket ödediği bedeli alkollü sürücüden değil araç sahibinden tazmin etmek istedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; faturayı gören araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı.

YARGITAY ARAÇ SAHİBİNİ HAKLI BULDU

Mahkemenin araç sahibini haklı bulduğunu söyleyen Avukat Mehmet Alperen Gökhan, "Konu YargıtayA taşınıyor. Yargıtay da aynen bu şekilde diyor ki; evet, sen aracını usule uygun olarak bir servise teslim etmişsin. Ve bu teslim sonrasında da aracının kazaya sebep olmasında bir kusurun yoktur, diyerek araç sahibini haklı buluyor” diye konuştu.

KAZANIN BEDELİNİ SERVİS ÇALIŞANI ÖDEDİ

Yargıtayın kararı sonrası, sigorta şirketi, kazanın bedelini alkollü olarak aracı kullanan servis çalışanına ödetti. Bu karar benzeri davalar için emsal oldu.

"ARACIN TESLİM EDİLECEĞİ HER NOKTADAN BELGE İSTENMELİ"

Avukat Gökhan, bu tip durumlarda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Araç sahibinin aracı teslim ettiği yerle arasında bir sözleşmesel ilişki var mı? Mesela; servise verdiğinizde bir teslim tutanağı, aracınızı uzun süreli kiraladığınızda uzun süreli bir kira sözleşmesi gibi aranızda yazılı bir metin olduktan sonra ve aracı verdiğiniz kişinin kusurunu da ispat edebiliyorsanız, artık sizin hukuken sorumlu tutulmanız mümkün değildir demiş Yargıtay.”



