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Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu

Hyundai'nin üretimde 25 binden fazla insansı robot kullanma planı işçilerin tepkisini çekti. Grev nedeniyle üretimde aksama yaşanırken 135 milyon dolarlık gelir kaybı riski gündeme geldi.

Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu
Aleyna Türkmen

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai'nin üretim süreçlerinde 25 binden fazla insansı robottan yararlanmayı hedeflemesi, Güney Kore'de işçi sendikalarıyla şirket arasında gerilime neden oldu. Binek otomobillerden elektrikli araçlara, ticari araçlardan mobilite teknolojilerine kadar geniş bir ürün gamına sahip olan şirket, son yıllarda elektrikli araç, otonom sürüş ve robotik alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Şirketin insan gücü yerine robot teknolojilerine daha fazla ağırlık verme planı, çalışanların tepkisini beraberinde getirdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce işçi kısmi greve giderken üretim faaliyetlerinde de ciddi aksamalar yaşanmaya başladı.

Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu 1

VARDİYALARIN DÖRT SAATİNDE İŞ BIRAKTILAR

Değişen üretim anlayışı doğrultusunda robot kullanımını artırmayı planlayan Hyundai'nin bu kararı, Kore Metal İşçileri Sendikası'na (KMWU) bağlı çalışanların tepkisini çekti. Binlerce işçi kısmi grev başlatırken, çalışanların büyük bölümü vardiyalarının dört saatinde iş bıraktı.

Grev nedeniyle üretim hatlarının günün yaklaşık yarısında durduğu belirtilirken, fabrikanın üretim kapasitesinde de önemli ölçüde düşüş yaşandığı ifade edildi.

Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu 2

135 MİLYON DOLARLIK GELİR KAYBI RİSKİ

İşçi sendikası, taleplerinin karşılanmaması halinde grev kararının daha geniş kapsamlı hale getirilebileceğini açıkladı. Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, grev nedeniyle yaklaşık 5 bin aracın üretiminin aksaması beklenirken, Hyundai'nin yaklaşık 135 milyon dolarlık satış gelirinden mahrum kalabileceği öngörülüyor.

Yaşanan üretim aksaklıklarının şirketin operasyonlarına ve finansal performansına önemli ölçüde yansımasının beklendiği değerlendiriliyor.

Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu 3

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE "ATLAS" ROBOTU VAR

İşçi ve şirket arasındaki anlaşmazlığın odağında ise "Atlas" isimli insansı robot bulunuyor. Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas'ın 50 kilograma kadar yük kaldırabildiği belirtiliyor.

Henüz üretim süreçlerinde kullanılmaya başlanmayan robotların, insan gücünün üzerinde performans sergileyebileceği ifade edilirken, şirketin bu teknolojiyi üretim tesislerine entegre etmeyi planladığı kaydediliyor.

Otomotiv devinde yatırım, krize dönüştü: Bu karar üretimi durdurdu 4

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

Çalışanlar, toplu iş sözleşmesine yapay zekâ ve otomasyon uygulamalarına karşı iş güvencesi sağlayacak maddelerin eklenmesini talep ediyor. Bunun yanı sıra şirketin kârlılığına bağlı daha yüksek ikramiye verilmesi, sabit maaş sistemine geçilmesi ve insansı robotların üretimde kullanılmasına ilişkin son karar hakkının çalışanlarda olması da talepler arasında yer alıyor.

Hyundai'de başlayan grev, insansı robotların iş gücü üzerindeki etkisi nedeniyle gerçekleştirilen ilk büyük ölçekli işçi eylemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Hyundai Otomobil grev robot
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