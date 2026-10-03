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Otomotiv endüstrisi eylülde yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı

Otomotiv endüstrisi, eylülde 3 milyar 940 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi eylülde yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylülde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 940 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 68 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 2 milyar 63 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen ay oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 203,3 ile mücevher oldu. Bu sektörün eylül ihracatı 1 milyar 512 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ihracatının yüzde 72,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 16,8 artışla 18,8 milyar doları aştı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,2 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 24,2'lik yükselişle 682,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,46 milyar dolarla ABD, 1,35 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 9,54 milyar dolarla İstanbul, yaklaşık 2,2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil otomotiv
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