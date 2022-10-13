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ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi hangi araçlara ne zaman gelecek? Otomobil fiyatları tepetaklak olacak!

13.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Twitter başta olmak üere sosyal medyada gündem olan ilk kez otomobil sahibi olacaklara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı iddialarının ardından artan fiyatlara matrah ayarlaması gündeme geldi. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi hangi araçlara ne zaman gelecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi hangi araçlara ne zaman gelecek? Otomobil fiyatları tepetaklak olacak!

ÖTV indirimi konusu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in açıklamalarının ardından tekrar gündeme geldi. Araçlardaki kur artışının yüzde 100'ün üzerinde olduğunu belirten Palandöken, bu durumun otomobil fiyatlarının ekstra artmasına neden olduğunu vurguladı. Palandöken konuşmasını "2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli" ifadeleri ile noktaladı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? İşte ÖTV indiriminde son durum...

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ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimi merak konusu oldu. İlk aracını alan vatandaşlara 5 sene satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde Twitter'da iddia edilen kampanyaya ilişkin kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları sebebiyle matrah ayarlaması gündeme geldi.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı 120 bin lirayı aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanlar 60, 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor.

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Fakat dolar ve euro kurundan kaynaklı fiyat artışları sebebiyle şu an için yalnızca 2 araç firması yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı.

Şu an için taşıt kredileri yüksek faizlerde, buna karşın vadeler azaltılıp taksit miktarı büyüyor.

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Öte yandan yeni matrahların ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Fakat yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTV'ye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği öngörülüyor. Bu durum birçok araca yansımayacak. Diğerlerinde ise oranların yüzde 60-70 olabileceği düşünülüyor.

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2022 ÖTV İNDİRİMLERİ HANGİ ARAÇLARA NE ZAMAN GELECEK?

Öte yandan bazı otomobil modellerinde ÖTV'nin yüzde 50 seviyelerine kadar düşürülebileceği öne sürüldü.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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