FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÖTV, KDV derken yüz yılın en yüksek enflasyonu geliyor! Ekonomistler bir bir açıkladı: ‘Ne kadar devam edecekleri net değil…’

ÖTV, KDV derken yüz yılın en yüksek enflasyonu geliyor! Ekonomistler bir bir açıkladı: ‘Ne kadar devam edecekleri net değil…’

18.07.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda baz etkisi ile gerileyen enflasyonun Temmuz ve Ağustos ayında çift haneleri görebileceği ifade ediliyor. Akaryakıttan alınan ÖTV’de yapılan artış pompa fiyatlarını yüzde 20’inin üzerinde artırırken ekonomistler dolaylı etkilerle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında TÜFE'de sert yükseliş bekliyor. Özellikle Temmuz ayında yüz yılın en yüksek enflasyonu bekleniyor.

ÖTV, KDV derken yüz yılın en yüksek enflasyonu geliyor! Ekonomistler bir bir açıkladı: ‘Ne kadar devam edecekleri net değil…’

Ekonomi yönetimi seçimlerden önce uygulanan ekonomi politikalarının ve deprem kaynaklı artan maliyetlerin etkisini azaltmak ve bütçe disiplinini sağlamak adına üst üste vergi artışlarına gidiyor. Son açıklanan akaryakıttaki 5 liralık ÖTV zammı ve doğal gaz faturalarındaki ÖTV’nin artırılması kararının etkisiyle Temmuz ayında yüz yılın en yüksek enflasyonunun görülebileceğini söylüyor. Çift haneli rakamların sürpriz olmayacağını belirtiyorlar. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 60’ın üzerine çıkabileceği konusunda da uyarı yapıyorlar.

iStock-1538528359

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu kapsamda tüm dikkatler şimdi Temmuz 2023 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanacağı güne çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verisini 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacak.

iStock-1503650238

MERKEZ BANKASI ENFLASYONLA MÜCADELEYE ‘FAİZ’ İLE DESTEK VERECEK

Enflasyonla mücadeleye Merkez Bankası’nın faiz artışıyla destek vermesi bekleniyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistler faizin bu toplantıda 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI (4)

BOFA, ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Foreks’in haberi ne göre ise, BofA Securities yayınladığı bir raporda Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti ve TCMB'den bu hafta 500 baz puana varan faiz artırımı beklediğini bildirdi. Dolar kuruna ilişkin de tahminini paylaştı.

Kurdaki zayıflama, asgari ücretin yüzde 34 artırılması, KDV oranlarının yükseltilmesi ve akaryakıttan alınan ÖTV'nin artırılmasının enflasyonu yükselteceğini öngören BofA, "Değer taraftan krediler çok hızlı yavaşlıyor ve bu enflasyonist baskıları biraz hafifletiyor" dedi. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 44'ten yüzde 58'e çıkaran BofA, enflasyonun gelecek Mayıs'a kadar yüzde 65 seviyesinde tepe yapacağını öngördü.

TÜRK LİRASI (269)

“NE KADAR DEVAM EDECEKLERİ NET DEĞİL”

Politika faizinin bu hafta 500 baz puan artırılmasını bekleyen BofA Securities, bununla birlikte faiz artırımının 300-500 baz puan arasında bir yerde olabileceğini de vurguladı

TCMB'nin ekonomiye beklenmedik bir zarar vermeden dönüşümü sağlamak için kademeli hareket etmek istediğini değerlendirdiklerini belirten BofA, "Faiz artırımına ne kadar devam edecekleri net değil, bizim enflasyon tahminlerimiz dikkate alındığında politika faizinin yıl sonuna kadar yüzdte 35 olacağı beklentimizi devam ettiriyoruz" dedi.

BofA, dolar/TL kurunun yıl sonuna kadar 31 TL olmasını beklediklerini de vurguladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’daSeyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’da
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.