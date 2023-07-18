ÖTV, KDV derken yüz yılın en yüksek enflasyonu geliyor! Ekonomistler bir bir açıkladı: ‘Ne kadar devam edecekleri net değil…’

Ekonomi yönetimi seçimlerden önce uygulanan ekonomi politikalarının ve deprem kaynaklı artan maliyetlerin etkisini azaltmak ve bütçe disiplinini sağlamak adına üst üste vergi artışlarına gidiyor. Son açıklanan akaryakıttaki 5 liralık ÖTV zammı ve doğal gaz faturalarındaki ÖTV’nin artırılması kararının etkisiyle Temmuz ayında yüz yılın en yüksek enflasyonunun görülebileceğini söylüyor. Çift haneli rakamların sürpriz olmayacağını belirtiyorlar. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 60’ın üzerine çıkabileceği konusunda da uyarı yapıyorlar.

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu kapsamda tüm dikkatler şimdi Temmuz 2023 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanacağı güne çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verisini 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYONLA MÜCADELEYE ‘FAİZ’ İLE DESTEK VERECEK

Enflasyonla mücadeleye Merkez Bankası’nın faiz artışıyla destek vermesi bekleniyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistler faizin bu toplantıda 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.

BOFA, ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Foreks’in haberi ne göre ise, BofA Securities yayınladığı bir raporda Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti ve TCMB'den bu hafta 500 baz puana varan faiz artırımı beklediğini bildirdi. Dolar kuruna ilişkin de tahminini paylaştı.

Kurdaki zayıflama, asgari ücretin yüzde 34 artırılması, KDV oranlarının yükseltilmesi ve akaryakıttan alınan ÖTV'nin artırılmasının enflasyonu yükselteceğini öngören BofA, "Değer taraftan krediler çok hızlı yavaşlıyor ve bu enflasyonist baskıları biraz hafifletiyor" dedi. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 44'ten yüzde 58'e çıkaran BofA, enflasyonun gelecek Mayıs'a kadar yüzde 65 seviyesinde tepe yapacağını öngördü.

“NE KADAR DEVAM EDECEKLERİ NET DEĞİL”

Politika faizinin bu hafta 500 baz puan artırılmasını bekleyen BofA Securities, bununla birlikte faiz artırımının 300-500 baz puan arasında bir yerde olabileceğini de vurguladı

TCMB'nin ekonomiye beklenmedik bir zarar vermeden dönüşümü sağlamak için kademeli hareket etmek istediğini değerlendirdiklerini belirten BofA, "Faiz artırımına ne kadar devam edecekleri net değil, bizim enflasyon tahminlerimiz dikkate alındığında politika faizinin yıl sonuna kadar yüzdte 35 olacağı beklentimizi devam ettiriyoruz" dedi.

BofA, dolar/TL kurunun yıl sonuna kadar 31 TL olmasını beklediklerini de vurguladı.



