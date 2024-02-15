ÖTV muafiyetli araç satışı gaza basınca vergi geliri düştü! Tablo ortaya çıktı, madde madde açıkladı

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Bu kapsamda malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti arttı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

ÖTV GELİRLERİNE ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ENGELİ

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin otomobildeki ÖTV gelirine ilişkin verileri paylaştı. 2023 yılında tüm vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’u otomotivden alınan ÖTV’den oluşurken Ocak 2024 itibarıyla bu oran yüzde 5,5’e geriledi. Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci ise düşüşün sebebini açıkladı. Özpeynirci’ye göre, Ocak ve Şubat aylarında ÖTV muafiyetli araç satışın artmasına bağlı olarak toplam vergi gelirleri içinde otomotivden tahsil edilen ÖTV'nin payının gerilediği ifade edildi.

MOTORLU TAŞITLARDAN ELDE EDİLEN TOPLAM ÖTV GELİRİ BELLİ OLDU

Erol Şahin maddeler halinde vergiler için şunları aktardı:

Ocak ayında toplam vergi geliri yüzde 104 artarak 517 milyar 201 milyona ulaşırken, bütçe açığı yüzde 367 artışla 150 milyar lirayı geçmiş. Toplam Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri yüzde 118 artışla 97,7 milyara, motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi geliri ise yüzde 90,9 oranında artışla 28,7 milyara ulaşmış. Petrol ve doğal gazdan alınan Özel Tüketim Vergisi geliri ise tam yüzde 292 artışla 25,4 milyarı aşmış. Tütün mamullerinden alınan Özel Tüketim Vergisi geliri yüzde 112 artışla 27,6 milyara ulaşmış. Böylece toplam vergi gelirlerinin yüzde 7’si Tütün mamülleri ve alkollü içeceklerden, yüzde 5,5 oranı ise motorlu taşıtlardan gelmiş.”







