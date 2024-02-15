FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÖTV muafiyetli araç satışı gaza basınca vergi geliri düştü! Tablo ortaya çıktı, madde madde açıkladı

ÖTV muafiyetli araç satışı gaza basınca vergi geliri düştü! Tablo ortaya çıktı, madde madde açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
15.02.2024 15:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında toplam vergi geliri yüzde 104 artarak 517 milyar 201 milyona ulaşırken motorlu taşıtlardan alınan vergilere ilişkin de önemli detaylara ulaşıldı. ÖTV muafiyetli araç satışın artmasına bağlı olarak toplam vergi gelirleri içinde otomotivden tahsil edilen ÖTV'nin payı düştü. 2023’te toplamın yüzde 10’u otomotivden alınan ÖTV’den oluşurken Ocak 2024 itibarıyla bu oran yüzde 5,5’e geriledi.

ÖTV muafiyetli araç satışı gaza basınca vergi geliri düştü! Tablo ortaya çıktı, madde madde açıkladı

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Bu kapsamda malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti arttı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

Araç alım-satımında yeni uygulama! Araç alım-satımında yeni uygulama!

ÖTV GELİRLERİNE ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ENGELİ

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin otomobildeki ÖTV gelirine ilişkin verileri paylaştı. 2023 yılında tüm vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’u otomotivden alınan ÖTV’den oluşurken Ocak 2024 itibarıyla bu oran yüzde 5,5’e geriledi. Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci ise düşüşün sebebini açıkladı. Özpeynirci’ye göre, Ocak ve Şubat aylarında ÖTV muafiyetli araç satışın artmasına bağlı olarak toplam vergi gelirleri içinde otomotivden tahsil edilen ÖTV'nin payının gerilediği ifade edildi.

iStock-497794389

MOTORLU TAŞITLARDAN ELDE EDİLEN TOPLAM ÖTV GELİRİ BELLİ OLDU

Erol Şahin maddeler halinde vergiler için şunları aktardı:

Ocak ayında toplam vergi geliri yüzde 104 artarak 517 milyar 201 milyona ulaşırken, bütçe açığı yüzde 367 artışla 150 milyar lirayı geçmiş. Toplam Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri yüzde 118 artışla 97,7 milyara, motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi geliri ise yüzde 90,9 oranında artışla 28,7 milyara ulaşmış. Petrol ve doğal gazdan alınan Özel Tüketim Vergisi geliri ise tam yüzde 292 artışla 25,4 milyarı aşmış. Tütün mamullerinden alınan Özel Tüketim Vergisi geliri yüzde 112 artışla 27,6 milyara ulaşmış. Böylece toplam vergi gelirlerinin yüzde 7’si Tütün mamülleri ve alkollü içeceklerden, yüzde 5,5 oranı ise motorlu taşıtlardan gelmiş.”


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UKOME'den yeni taksi kararı!UKOME'den yeni taksi kararı!
Merkez Bankası rezervlerinde gerilemeMerkez Bankası rezervlerinde gerileme
Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor: Yüzde 44'e yaklaştıKur korumalı mevduatta düşüş sürüyor: Yüzde 44'e yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
Otomobil ÖTV
En Çok Okunan Haberler
Bakan Bayraktar: "400 bin kamyon gerekiyor"

Bakan Bayraktar: "400 bin kamyon gerekiyor"

Anagold'un eski çalışanı şirketi yalanladı: Yüzde 99 ihtimal...

Anagold'un eski çalışanı şirketi yalanladı: Yüzde 99 ihtimal...

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

İş Bankası Genel Müdürü'nden kredi ve kredi kartı düzenlemesi çıkışı!

İş Bankası Genel Müdürü'nden kredi ve kredi kartı düzenlemesi çıkışı!

Benzin motorin zammı derken ürküten senaryoyu açıkladı

Benzin motorin zammı derken ürküten senaryoyu açıkladı

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! En düşük maaş...

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! En düşük maaş...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.