ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında, 25 yaş üstü araçların trafikten çıkarılması teşvik edilirken, yerli otomobil satın alacak 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ÖTV muafiyeti getirilmesi planlanıyor. Söz konusu düzenleme ne zaman Meclis'e sunulacak? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, 25 yaş üzeri araçlarını hurdaya ayıranlar ÖTV'siz sıfır araç alabilecek.

3 ÇOCUKLU AİLELERE ÖNCELİK!

Program kapsamında özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi.

YIL BİTMEDEN MECLİS'E SUNULACAK

Dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak.

FİNANSMAN DESTEĞİ DE SAĞLANACAK

Program kapsamında sadece vergi avantajı değil, finansman desteği de sağlanacak. Uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman modelleri ve esnek kredi planları sunulması planlanıyor. Böylece düzenli geliri sınırlı olan ailelerin bütçesi zorlanmadan otomobil sahibi olmasının önü açılacak.

