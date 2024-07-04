ÖTV sonrası zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ve en pahalı sigara

Güncellenen maktu ÖTV tutarları, her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleşti. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldı. ÖTV tutarlarının artırılması sonrası sigaradan ilk zam haberi geldi.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigara fiyatlarına 9 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş, bazı sigara gruplarına 10 TL zam yapıldığını açıkladı. Aybaş, "Sigaraya 9 TL zam geçişi oldu memlekete hayırlı uğurlu olsun. Bazı çeşitlerine 10 TL geldi" diye yazdı.

İŞTE EN UCUZ VE PAHALI SİGARA FİYATLARI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar paylaşımında, "Ve sigara zammı başladı JTI gurubuna" ifadelerini kullandı. Temmuz ayındaki zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu.





