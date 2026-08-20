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OVP için geri sayım başladı! açıklanacağı tarih belli oldu

OVP’nin (Orta Vadeli Program) açıklanacağı tarih netleşti. 2027-2029 dönemini kapsayan program 7 Eylül’de kamuoyuna duyurulacak.

OVP için geri sayım başladı! açıklanacağı tarih belli oldu

Ekonomi yönetimi, Türkiye’nin 2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) ile 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi için çalışmalarını sürdürüyor. Üç yıllık ekonomik yol haritasının şekillendirileceği hazırlıklarda artık sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre OVP, 7 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanacak. Ekonomim'in haberine göre, programın yanı sıra 2027 yılı bütçesine ilişkin hazırlıklar da ekonomi yönetiminin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

OVP İÇİN HAZIRLIKLARDA SONA GELİNDİ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor. 2027-2029 dönemini kapsayacak programın Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından açıklanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı değerlendirmede ekonomi yönetimini yoğun bir çalışma döneminin beklediğine işaret etmişti. Erdoğan, bir taraftan Orta Vadeli Program'ın hazırlandığını, diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak reformlara yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti.

EKONOMİNİN ÜÇ YILLIK HEDEFLERİ ORTAYA KONULACAK

Yeni OVP ile 2027-2029 döneminde ekonomiye ilişkin temel göstergeler için hedefler belirlenecek. Bu kapsamda enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat gibi makroekonomik göstergeler programda yer alacak.

Bununla birlikte kamu maliyesi ve bütçe dengesine yönelik hedefler de ortaya konulacak. Kamu idarelerinin ödenek tavanları ile öncelikli reform alanlarında hayata geçirilecek politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP kapsamında belirlenecek.

Program hazırlanırken küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Türkiye ekonomisindeki güncel koşullar da dikkate alınacak. OVP ile kamu ve özel sektör açısından ekonomik öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. Program, uygulama sonuçları ile ekonomik şartlardaki değişiklikler doğrultusunda her yıl güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da daha önce yaptığı açıklamada, güncellenmiş OVP'nin eylül ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacağını belirtmişti. Yılmaz, fiyat istikrarının temel öncelik olmayı sürdüreceğini, bunun yanında büyüme, istihdam ve yatırımların desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etmişti.

OVP'NİN ARDINDAN 2027 BÜTÇESİ GÜNDEMDE

Ekonomi yönetiminin hazırlık yaptığı bir diğer kritik başlık ise 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi olacak. OVP'de belirlenecek makroekonomik hedefler esas alınarak 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek.

Bütçe teklifinde gelecek yıl için öngörülen gelirler, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin temel esaslar bulunacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi çalışmalarını tamamlamasının ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması planlanıyor.

TBMM'ye sunulacak bütçe teklifi önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, ardından Genel Kurulda görüşülecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif yasalaşacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program (OVP)
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