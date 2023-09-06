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OVP NEDİR? 2023 Orta Vadeli Program içeriği ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP kararları açıklaması!

06.09.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Vadeli Program (OVP) içeriği ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık ekonomi programının detayları belli oldu. Peki, OVP nedir? 2023 Orta Vadeli Program içeriği ne? OVP kararları neler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması...

OVP NEDİR? 2023 Orta Vadeli Program içeriği ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP kararları açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritası, vergi reformu gibi tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren ekonomik hamleleri kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) sunumunu gerçekleştirdi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, OVP nedir? 2023 Orta Vadeli Program içeriği ne? İşte OVP ile ilgili detaylar...

OVP NEDİR, İÇERİĞİ NE?

Orta Vadeli Program'ın içeriği:

Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

Üç yıllık perspektife sahiptir.

YILMAZ'DAN 'ORTA VADELİ PROGRAM' AÇIKLAMASI

OVP'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak. OVP'nin dört temel amacı var: Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. " ifadelerini kullandı.

"Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefliyoruz. Tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz. Finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek temel hedefimiz." diyen Yılmaz'ın ardından Cumhurbakanı Erdoğan programa ilişkin detayları aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

OVP'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin başta yönetimde istikrar olmak üzere nasıl büyük kazanımlar elde ettiğini her gün çok daha iyi görüyor ve idrak ediyoruz. Sadece Türk siyasi tarihine değil dünya literatürüne de geçen seçimleri hamdolsun tam bir demokratik olgunluk içinde tamamladık. Sandıkların açılmasıyla birlikte belirsizlikler ortadan kalktı, Türkiye'yi kimin yöneteceği belli oldu." ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin de geçmiş hatalarından ders alarak OVP gibi ülkemizin hayrına olan işlerde bize destek vermesini bekliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Turizmde önceki seneye göre çok daha iyi bir sezon geçiriyoruz. Dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon doğal olarak bizim de sorunumuzdur. Enflasyonla mücadele enerji fiyatlarında hayata geçirdiğimiz sübvansiyonlar ve kira artışlarına tavan fiyatı uygulamamızın yanı sıra birtakım ilave tedbirler aldık. Fırsatçılara ve açgözlülere yönelik denetimlerimiz artarak devam ediyor. Kimi sektörlerde oluşan fiyat köpüğünün indiğine ve piyasanın dengeyi bulmaya başladığına şahit oluyoruz.

Katılımcı bir anlayışla hazırlanan OVP bu mücadelemizde bizlere destek verecek. Program ayrıca 2024-2026 döneminde Türk ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil edecek. OVP ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ekonomik perspektifini de yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmış oluyoruz. OVP'nin ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamasını diliyorum. Hükümet olarak OVP'ye desteğimiz tam.

Programımızda hiçbir sorunu görmezden gelmedik. Yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir başlık açtık. Temel konuları bir takvim ile programın önemli bir parçasına dönüştürdük. Büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, afet yönetiminden kamu maliyesiyle iş ve yatırım ortamında 7 temel alanda öncelikli reform adımlarını belirledik.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Program döneminde ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yükse değerli yatırımların önünü açıp finansmanını kolaylaştırarak sağlıklı ve kaliteli büyümeyi sağlayacağız. Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz.

Program döneminin tamamında yaklaşık 3 trilyon lira kaynak deprem bölgesi için kullanılmış olacak. Bu kaynakla afetzedelerimizin konut ihtiyacını hızla giderirken zarar gören tarım ve sanayi alanlarıyla tüm altyapı ayağa kalkacak.

Dengeli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimiz. Enflasyonla mücadele sürecini destekleyici çerçevede yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 oranında büyümeyi hedefliyoruz.

Dönem sonunda tarihimizde ilk kez 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelir ile yüksek gelir grubu ülkeler arasında girmeyi öngörüyoruz.

Orta vadede bir taraftan tek haneli enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası izlerken diğer taraftan vatandaşlarımızın alım gücünü yükselteceğiz."

"ENFLASYONU GÜNDEMDEN KALDIRACAĞIZ"

Açıklamalarına "Ataşehir'de şu andaki İstanbul Finans Merkezi'ni aynı zamanda bizim enerji hub'ımız haline getireceğiz. Burada doğal gaz da bütün madenler de değerlendirmesi yapılacak. Dünya buradan bunları takip edecek. Bizim finans merkezimizin içerisinde aynı zamanda enerji, doğal gaz da olacak, maden de olacak, enerjinin bütün ürünleri nelerse hepsinin pazarlamasının yapıldığı bir yer olacak" ifadeleri ile devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Vadeli Programda uygulayacağımız politika sepetiyle, enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kur Korumalı Mevduat sistemimiz görevini yerine getirmiş, kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağlamıştır. TL mevduatlara dönüşmesi yolunu açacağız. MB yeni şartlara göre güncelleyeceğimiz yatırım taahhütlü avans kredisiyle para politikasının gerektirdiği duruşundan taviz vermeden yatırımlarımızı destekleyecek.

İstanbul Finans Merkezi projemiz meyvelerini vermeye başlayacak. Hizmet ihracatımızı artıracak ve ülkemize döviz girmesini sağlayacağız.

Temel vergi kanunlarında yatırımcı dostu, sade, anlaşılır ve adil bir vergi sistemi oluşturmaya yönelik düzenlemeler yapacağız.

Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız.

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli iş modellerinde mevzuat düzenlemeleri yapacağız.

Turizm ve taşımacılık gibi döviz kazandırıcı hizmet ticaretini destekleyeceğiz. AB ile ticaretimize yeni bir boyut kazandırmak üzere Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirerek, doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz.

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda burada yer alan tedbirler daha ayrıntılı ele alınacak. Meclis'imize sunacağımız 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'ne yönelik ödenek teklif tavanları belirledik. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra 2024'te uygulamayı hedeflediğimiz tüm çalışmaları hızla başlatacağız.

Ekim ayında 5 yıllık kalkınma planı ve program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız.

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Orta Vadeli Program (OVP)

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