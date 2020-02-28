OYAK 18 yıl sonra akaryakıt sektörüne geri dönüyor

Türkiye'deki en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i satın alarak akaryakıt dağıtım sektöründe 18 yıl aradan sonra yeniden faaliyet göstermeye başlayacak.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, OYAK'ın satın alacağı iki şirketin 2019 sonu itibarıyla sektör satışlarındaki payı yüzde 5,8 ve toplam satış miktarı da 1 milyon 749 bin 705 ton oldu.

OYAK'ın geçen yılın sonunda Güzel Enerji ve M Oil'i satın almak üzere Demirören Holding ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında taraflar şirketlerin satışı konusunda anlaştı. OYAK, söz konusu şirketleri devralmak üzere Rekabet Kuruluna başvuru yaptı.

Akaryakıt sektöründe 1990'da Elf markasıyla faaliyet gösteren SELYAK'a ortak olarak giren OYAK'ın buradaki payı yüzde 32 seviyesindeyken, Fransız Elf şirketinin payı yüzde 68 seviyesinde bulunuyordu. Şirketlerin ortaklığı Elf'in TOTAL ile birleşmesine kadar 12 yıl devam etti. Bu birleşme ile OYAK, 2002'de akaryakıt sektöründen çekildi.