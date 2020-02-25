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OYAK, TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i devralmak üzere başvuru yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptığını duyurdu.

OYAK, TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i devralmak üzere başvuru yaptı

Mesleki emeklilik fonu OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, şirket faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artırarak sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam ediyor.

OYAK, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

MİLANGAZ'I SATIN ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan, enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK, tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelerini sürdürüyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
TOTAL Oil Türkiye, oyak,

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