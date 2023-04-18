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Oyun konsolu, akıllı saat, bilgisayar… Cep telefonundan sonra yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

18.04.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürün yenileme merkezlerinin cep telefonu ve tabletle sınırlı olan faaliyet alanı genişletildi. Buna göre artık ürün yenileme merkezleri, kullanılmış bilgisayar, akıllı saat, oyun konsolu ve modemleri de yenileyerek satışa sunabilecekler.

Oyun konsolu, akıllı saat, bilgisayar… Cep telefonundan sonra yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın belirtilen tüm ürünler için yenileme yapabilecek.

Yenilemesi yapılan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilecek. Bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek. Yenilenmiş olan bir ürün birden çok yenilemeye tabi tutulabilecek. Alınan karar ile artık kullanılmış bilgisayar, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler de yenilenerek satılabilecek.

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ÖDENMİŞ SERMAYİ ŞARTI 30 MİLYON TL’YE ÇIKARILDI

Tebliğle yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan 10 milyon TL’den az olmamak üzere ödenmiş sermaye şartı, 30 milyon TL’ye çıkarıldı. Yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon TL’den az olanlar, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını buna tamamlayacaklar.

PİL KAPASİTESİ YÜZDE 85’İN ALTINDA OLANLAR İÇİN

Yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu olacak.
Pil kapasitesi yüzde 85’in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu olacak.


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