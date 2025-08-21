Oyunseverler dikkat: PlayStation 5’e ABD’de zam geldi! Peki bu karar, Türkiye fiyatlarını etkileyecek mi?

Sony, ABD'deki oyun severleri yakından ilgilendiren yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Şirket, 21 Ağustos itibarıyla PlayStation 5’in ABD fiyatlarının 50 dolar artırılacağını duyurdu.

İŞTE ABD'DEKİ YENİ PLAYSTATION 5 FİYATLARI

Yeni ABD fiyat listesine göre:

Standart PS5 fiyatı 549,99 dolar,

PS5 dijital sürüm fiyatı 499,99 dolar,

PS5 Pro fiyatı 749,99 dolar oldu.

Aksesuar ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyleyen Sony, bu zammın yalnızca ABD'deki PlayStation 5 fiyatlarını kapsadığını, diğer pazarlar için duyurulacak başka bir fiyat değişikliği bulunmadığını açıkladı.

Oyun konsolu denilince akla gelen şirketlerden bir diğeri olan Nintendo da yakın zamanda Nintendo Switch'in fiyatını artırmıştı.

ZAM KARARINDAN TÜRKİYE’DEKİ PLAYSTATİON 5 FİYATLARI ETKİLENECEK Mİ?

Sony'nin PS5 zam kararının Türkiye’deki PlayStation 5 fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu konuya ilişkin olarak ABD’den ithalat yoluyla ülkemize getirilen PS5'lerin fiyatlarında artış görülebileceği belirtiliyor. Ancak Sony, diğer ülkelerde şu an için fiyat artışı planlanmadığını açıklamış durumda.