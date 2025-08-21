FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Oyunseverler dikkat: PlayStation 5’e ABD’de zam geldi! Peki bu karar, Türkiye fiyatlarını etkileyecek mi?

Sony, PlayStation 5’in ABD'deki fiyatlarına 50 dolarlık zam yaptığını açıkladı. Karardan Türkiye’deki PlayStation 5 fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, ABD'deki PlayStation 5 zammı Türkiye fiyatlarını etkileyecek mi?

Oyunseverler dikkat: PlayStation 5’e ABD’de zam geldi! Peki bu karar, Türkiye fiyatlarını etkileyecek mi?
Enes Çırtlık

Sony, ABD'deki oyun severleri yakından ilgilendiren yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Şirket, 21 Ağustos itibarıyla PlayStation 5’in ABD fiyatlarının 50 dolar artırılacağını duyurdu.

İŞTE ABD'DEKİ YENİ PLAYSTATION 5 FİYATLARI

Yeni ABD fiyat listesine göre:

  • Standart PS5 fiyatı 549,99 dolar,
  • PS5 dijital sürüm fiyatı 499,99 dolar,
  • PS5 Pro fiyatı 749,99 dolar oldu.

Aksesuar ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyleyen Sony, bu zammın yalnızca ABD'deki PlayStation 5 fiyatlarını kapsadığını, diğer pazarlar için duyurulacak başka bir fiyat değişikliği bulunmadığını açıkladı.

Oyunseverler dikkat: PlayStation 5’e ABD’de zam geldi! Peki bu karar, Türkiye fiyatlarını etkileyecek mi? 1

Oyun konsolu denilince akla gelen şirketlerden bir diğeri olan Nintendo da yakın zamanda Nintendo Switch'in fiyatını artırmıştı.

ZAM KARARINDAN TÜRKİYE’DEKİ PLAYSTATİON 5 FİYATLARI ETKİLENECEK Mİ?

Sony'nin PS5 zam kararının Türkiye’deki PlayStation 5 fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu konuya ilişkin olarak ABD’den ithalat yoluyla ülkemize getirilen PS5'lerin fiyatlarında artış görülebileceği belirtiliyor. Ancak Sony, diğer ülkelerde şu an için fiyat artışı planlanmadığını açıklamış durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Banka hesabını unutanlara kötü haber!Banka hesabını unutanlara kötü haber!
Depremde çekmeyen hatlar masada: Japonya formülü ile tek mesajda...Depremde çekmeyen hatlar masada: Japonya formülü ile tek mesajda...

Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı

Ağustos ortasında beklenmedik manzara şaşırttı

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

İran'dan getirip başladı! 'Bu sene değişik bir yöntem denedim, yükseldi' 5 dönümde yapıyor

İran'dan getirip başladı! 'Bu sene değişik bir yöntem denedim, yükseldi' 5 dönümde yapıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.