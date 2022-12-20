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Öz sermaye bulmaya yönelik finansman türleri nelerdir? Borç ve öz sermaye ile finansmanın temel özellikleri

20.12.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz sermaye terimi finans sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Şirketler için oldukça önemli bir yer tutan öz sermaye merak edilen konular arasındadır. Bir şirketin herhangi bir borcu olmadan elinde bulundurduğu varlıklarına öz sermaye adı verilmektedir. Öz sermaye kavramının bilinmesi oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise şirketin hem gelecek dönemlere ait gidişatının takip edilmesi hem de yapılacak olan yatırımlar bakımından kritik bir noktadır.

Öz sermaye bulmaya yönelik finansman türleri nelerdir? Borç ve öz sermaye ile finansmanın temel özellikleri

Öz sermaye bulmaya yönelik finansman türlerini daha iyi anlayabilmek adına öz sermaye kavramının ne olduğunu bilmek gerekir. Öz sermaye ile bir şirketin büyüdüğü veya tam tersi yöne gittiği şeklinde bir yorum yapılabilir. Temel olarak öz sermaye bir şirketin tüm varlığından borçlarının çıkarılması sonucunda elde edilen maliyettir. Sermayenin alt dallarından birisi olan öz sermaye şirketler, şirketlerin kârlılığı ve hatta şirketlerin yönetim ekibinin performansına dair önemli bilgiler verir.

Öz sermaye bulmaya yönelik finansman türleri nelerdir?

Öz sermaye ve finansman, girişimcilerin işletmelere kendi paralarını kaynak olarak vermesi ya da dışarıdan başka bir ortak alarak bu ortakların verdiği kaynaklardan yararlanılmasıdır. Girişimci/ler işletmeye kendi paralarını koyarak sermaye sağlarlar ya da yeni ortaklar aracılığıyla fon sağlarlar. Bu bağlamda öz sermaye bulmaya yönelik finansman türleri yani temel finansal kaynaklar bulunur:

  • Melek yatırımcılar: Bu yatırımcılar Türkiye'de "Bireysel Katılım Sermayedarı" olarak bilinir. Yatırım açısından daha riskli olan erken dönemdeki girişimlere çoğunlukla az miktarda finansman olan kişilerdir. Bu finansmanın yanı sıra insan kaynağının tedariği, eğitimi ve yönetimi gibi konularda da destek olurlar. Sağladıkları fonlar karşılığında işletmeye ortak olur ve aynı zamanda yönetimde kontrol hakkı alırlar.
  • Risk sermayesi: Finansal gücü yeterli olmayan, genç ve hızlı büyüyen şirketlerin yatırım fikirlerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlayan ortaklığa dayalı finansmandır. Yatırımın başında değil sonraki aşamalarda destek sağlanır ve melek yatırımcılara oranla daha az risklidir.
  • Halka açılma: Halka açılan şirket kendisine yeni ortak bulabilir. Yeni ortaklar, şirketten hisse satın alarak senedin sağladığı haklara sahip olur. Halka açık olan anonim şirketler ilerleyen zamanlarda finansmana ihtiyaç duyduklarında sermayelerini artırabilir ve artırdıkları sermayeyi temsil eden hisseleri var olan ortaklarına rüçhan haklarını kullandırmak yoluyla satabilirler.
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Borç ve öz sermaye ile finansmanın temel özellikleri nedir?

Bir şirketin temel fon kaynakları, öz sermaye ve yabancı kaynaklar olan borçlarıdır. Borç ile finansmanın vadesi sonsuz olan bir kaynaktır. Burada vadeli borçları uzun ve kısa olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa vadeli borçlar bir yıl içerisinde ödenmesi gerekir. Uzun vadeli borçlar ise bir yıldan daha uzun olan borçlardır. Uzun vadeli borçların faiz oranları daha yüksek olur. Borç ve öz sermaye ile finansmanın temel özellikleri:

  • Borç ile finansmanda borcun maliyeti sabit kalır. Ancak öz sermaye ile finansmanda ise durum değişebilir.
  • Borç ile finansman, öz sermayenin ile finansman göre riski daha fazladır.
  • Borç ile finansman vergisel olarak bir avantaja sahiptir.
  • Öz sermaye ile finansmanda genellikle "yüksek risk - yüksek getiri" geçerlidir.
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