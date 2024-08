Özel'den hükümete 'emekli maaşı' resti! "Ver 17 bin 500 lirayı borcumuzu hemen ödeyelim"

Partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret öncesi bir partili tarafından Özel'e sahipsiz bir köpek yavrusu hediye edildi.

Parti binasının balkonundan partililere hitap eden Özel, belli aralıklarla bu balkondan konuşmalar yaptığını belirterek, il başkanlarının "Bu da bizim balkon konuşmamız." dediğini aktardı.

"TARLADA 8 MARKETTE 200 LİRA"

Özel, sabah ziyaret ettiği fasulye tarlasında, toplayanın da toplatanın da götürenin de mutlu olmadığını gördüğünü vurgulayarak, burada 8 liraya üretilen fasulyenin İstanbul'da 120, Didim'de 200 liraya satıldığını kaydetti.

Fasulye 120 liraya satılırken birilerinin para kazandığını, 8 liraya üreticinin ise ezildiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Sebebi şu, iktidarda halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin kabak üreticisinin domates üreticisinin partisi iktidarda değil. 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar. En çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor. Sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın, 8 liraya yem alması lazım. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580 lira, 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle olunca bu sefer bütün anaçlar bıçak altına gidiyor, kesiliyor. Sonra 'Türkiye'de beslenme sorunu var. Türkiye'de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim.' Baştan korumuyor. Kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor. İyice perişan ediyor. Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mani olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur."

"EMEKLİYİ PERİŞAN ETTİ"

31 Mart seçimlerinden önce 105 miting yaptım. 105 mitinde emeklinin sorununu dile getirdim. Dedim ki 10 bin liraya geçim olmaz. Emekliye hakkını verin. Siz geldiğinizde 1,5 asgari ücret alıyordu. Bugünkü parayla 26 bin lira alıyordu. 10 bin lira olmaz artırın diye dilimizde tüy bitti 12 bin 500 lira yaptı. Ne oldu 12 bin 500 lira yaptı da? Emekliyi perişan etti.

"5 KİLO KIYMA PARASINI ÇALDILAR"

Beğenmediğimiz 10 bin lira, sefalet maaşı 10 bin lira ocak ayında 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12 bin 500 lira güya zamlı maaş, 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin ocak ayında isyan ettiğimiz maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar enflasyon oyunlarıyla. Ve bu yüzden şimdi biz diyoruz ki niye vermedin?

"HER ASGARİ ÜCRETLİ ENFLASYON ZAMLI ALABİLİR"

Dönüyor diyor ki kaynak bulamadım. 2 bin 500 liralık zammın 33 milyar maliyeti var diyor. Olsun. 17 bin 500 liranın maliyeti de 100 milyar liraydı. Ver 100 milyarı, ‘Veremem para yok.’ Nasıl yok? Sen geçen sene sadece 43 tane büyük müteahhidin, firmanın vergi borcunu sildin. Kaç paraya mal oldu? 660 milyar. Bakın emekliye 33 veririm diyor. 100 milyarı bulamam diyor. Bulsa bütün emekliler 17 bin 500 lira alacak. Geçen sene 43 firmaya 660 milyar vermiş. Lamı cimi yok. Ben bıkmadan bunu anlatacağım kardeşim. Sen yandaş müteahhide 660 milyar buluyorsun, 20 milyona yakın emekliye 100 milyar bulamıyorsun. Bugün eğer o 660 milyarı çarçur etmese her emekli 17 bin 500 lira alabilir. Her asgari ücretli enflasyon zammı alabilir. Her çiftçinin her esnafın da kredi faizi silinir, vadelere bölünebilir. Halk Bankasından kredi çekmiş adam. Pandemide düşük faizle… Öderken faizi artırıyorlar. Bakın pandemide KGB’den dünyanın en ucuz kredisini zenginlere dağıttılar. Adam aldı yat aldı, özel uçak, yalı aldı hepimizin parasıyla. Pandemide Halk Bankası’ndan esnaf kefalet kredisi çekenin faizini yüzde 9’dan 25’e çıkarıyorlar öderken. O yüzden bir tarafa para bulan varsa, bir tarafa para bulamıyorsa nedir bu iktidar? Emeklinin, işçinin, çiftçinin değil, zengin müteahhidin iktidarı olmuştur."

"VER EMEKLİ 17500 HEMEN BORCUMUZU KAPATALIM"

Burada konuşmasını tamamlayan CHP lideri Özel, daha sonra İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından CHP'li belediyelere SGK prim borcu bildiriminin yapılmasına ilişkin tartışmalara değinen Özel, "SGK’ye bugün bu borçlar ödense emeklilere bugün zam yapacakmış gibi konuşuyor. Ver emekliye 17 bin 500 lira bütün borcumuzu kapatalım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti.