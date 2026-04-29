FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Özel'den TÜRK-İŞ'e ziyaret 'İşçilere bir bayram hediyesi verelim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de, 'Emeğimin karşılığını alamıyorum, alın terim sömürülüyor' diyen herkese öncelikle sendikalı olmayı öğütlüyoruz, tavsiye ediyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir." dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde konfederasyona ziyarette bulunduğunu söyledi.

İstanbul'daki Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapalı olmasını eleştiren Özel, tüm işçilerin istediği meydanda 1 Mayıs'ı kutlayacağı günler için mücadele ettiklerini belirtti.

Ankara'daki maden işçilerinin eyleminin uzlaşmayla sona ermesinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren Özel, sorunun çözümünde katkısı olanlara teşekkür etti. Atalay'ın da yaşanan süreçte katkısı olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye'de, 'Emeğimin karşılığını alamıyorum, alın terim sömürülüyor' diyen herkese öncelikle sendikalı olmayı öğütlüyoruz, tavsiye ediyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. 'En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir' diye sendikacılığı da kötü yapmamak lazım. Sendikacıların da kendilerine verilen görevleri, işçinin verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanması lazım." diye konuştu.

"GELİN HEP BİRLİKTE İŞÇİYE ELİMİZİ UZATALIM"

Özel, sendikalı olma ve örgütlenme önünde engeller olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer 1 Mayıs tebriklerinde, emeğe saygıda samimiyse iktidar, yarından tezi yok Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplanır Meclis'te, saatler içinde örgütlenmenin önünde ne engeller varsa, sendikalaşma önünde ne zorluklar çıkıyorsa ya da toplu iş sözleşmesi sırasında toplu işe ulaşana kadar ne haksızlıklar yapılıyorsa, 1,5 saat içinde sendika uzmanlarının da katkılarıyla, milletvekillerimizin katkılarıyla bu sorunu çözebiliriz. 1 Mayıs eğer bayramsa, bayram gibi kutlanacaksa gelin işçilere bir bayram hediyesi verelim. Bugün talimat verilse, perşembe komisyondan geçer, haftaya salı bütün sorunları çözeriz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir samimiyet çağrısında bulunuyorum. Gelin hep birlikte işçiye elimizi uzatalım, bu sorunları çözelim."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da görüşmede, işçi hareketi ve örgütlenmeyle ilgili konuları konuştuklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu meselelerin çözüldüğü bir 1 Mayıs kutlarız." dedi.

Ankara'da eylem yapan işçilerle ilgili soruyu yanıtlayan Atalay, şunları kaydetti:

"Başından sonuna kadar hep işin içinde olduk. Ücret alınana kadar, bitene kadar. Oradaki arkadaşlarımıza ben 'örgütlü', 'örgütsüz' diye bakmam. İşçinin bana nerede ihtiyacı varsa ben orada oldum. Salı günü meseleyi öğrendim, daha sonrasında basın toplantısı yaptım. Noksan bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Görüntünün dışında da icraatlar oluyor, onları yapmaya devam ederim."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 2 bin TL: Toplayıp satmak için akın ediyorlarKilosu 2 bin TL: Toplayıp satmak için akın ediyorlar
Türkiye'nin 84 yıllık ünlü şirketi iflasın eşiğinde!Türkiye'nin 84 yıllık ünlü şirketi iflasın eşiğinde!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.