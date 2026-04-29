Özel'den TÜRK-İŞ'e ziyaret 'İşçilere bir bayram hediyesi verelim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde konfederasyona ziyarette bulunduğunu söyledi.

İstanbul'daki Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapalı olmasını eleştiren Özel, tüm işçilerin istediği meydanda 1 Mayıs'ı kutlayacağı günler için mücadele ettiklerini belirtti.

Ankara'daki maden işçilerinin eyleminin uzlaşmayla sona ermesinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren Özel, sorunun çözümünde katkısı olanlara teşekkür etti. Atalay'ın da yaşanan süreçte katkısı olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye'de, 'Emeğimin karşılığını alamıyorum, alın terim sömürülüyor' diyen herkese öncelikle sendikalı olmayı öğütlüyoruz, tavsiye ediyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. 'En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir' diye sendikacılığı da kötü yapmamak lazım. Sendikacıların da kendilerine verilen görevleri, işçinin verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanması lazım." diye konuştu.

"GELİN HEP BİRLİKTE İŞÇİYE ELİMİZİ UZATALIM"

Özel, sendikalı olma ve örgütlenme önünde engeller olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer 1 Mayıs tebriklerinde, emeğe saygıda samimiyse iktidar, yarından tezi yok Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplanır Meclis'te, saatler içinde örgütlenmenin önünde ne engeller varsa, sendikalaşma önünde ne zorluklar çıkıyorsa ya da toplu iş sözleşmesi sırasında toplu işe ulaşana kadar ne haksızlıklar yapılıyorsa, 1,5 saat içinde sendika uzmanlarının da katkılarıyla, milletvekillerimizin katkılarıyla bu sorunu çözebiliriz. 1 Mayıs eğer bayramsa, bayram gibi kutlanacaksa gelin işçilere bir bayram hediyesi verelim. Bugün talimat verilse, perşembe komisyondan geçer, haftaya salı bütün sorunları çözeriz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir samimiyet çağrısında bulunuyorum. Gelin hep birlikte işçiye elimizi uzatalım, bu sorunları çözelim."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da görüşmede, işçi hareketi ve örgütlenmeyle ilgili konuları konuştuklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu meselelerin çözüldüğü bir 1 Mayıs kutlarız." dedi.

Ankara'da eylem yapan işçilerle ilgili soruyu yanıtlayan Atalay, şunları kaydetti:

"Başından sonuna kadar hep işin içinde olduk. Ücret alınana kadar, bitene kadar. Oradaki arkadaşlarımıza ben 'örgütlü', 'örgütsüz' diye bakmam. İşçinin bana nerede ihtiyacı varsa ben orada oldum. Salı günü meseleyi öğrendim, daha sonrasında basın toplantısı yaptım. Noksan bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Görüntünün dışında da icraatlar oluyor, onları yapmaya devam ederim."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır