Özel günlerde alternatif hediyelere ilgi

MUSTAFA ÇALKAYA - Düğün, nişan ve doğum gibi özel günlerde pahalı hediyeler yerine, kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerin özel gün kartlarını satın alarak başkalarını da mutlu etmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, birçok kurum, dernek ve vakıf, farkındalık yaratmak için çeşitli alternatif hediyelere yöneliyor. Düğün, nişan, doğum günü ve yıl dönümü gibi özel günlerde davetlilere verilmek için çikolata, isimlik ve magnet gibi hediyeler hazırlanıyor. Söz konusu hediyelere alternatif olarak, kanser hastalarına tedavi yardımı, ağaçlandırma ve eğitim hizmetlerine destek gibi faaliyetlerde bulunan vakıf ve derneklere bağışta bulunarak özel gün kartları alanların da sayısı artıyor. Özel günlerinde, ihtiyaç sahibi tanımadıkları kişileri de mutlu etmek isteyenler, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) gibi kuruluşlardan bağış karşılığı alınan kartları tercih ediyor.

TEMA'ya bağışta bulunarak ağaçlandırma çalışmalarına destek olunurken WWF'ye bağışlarla nesli tükenmekte olan bir canlı evlat edinilebiliyor. Bağışlar LÖSEV'de bir canın kurtulmasına vesile olabilirken, Darüşşafaka Cemiyeti'nde bir çocuğun eğitimine katkı sağlıyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hayvan Kurtarma Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı da alternatif hediyelerle bu alanda dikkati çekenler arasında yer alıyor. - "Hoş geldin" kartıyla doğaya katkı TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, özel günlerin bağışlarla çok daha anlamlı hale geldiğine inandıklarını belirterek, "2018'in sonunda bağışçılardan gelen talep üzerine bebek ve nikah ürünlerini yeni tasarımlarımla çeşitlendirdik. Ailelerin yeni üyesine 'hoş geldin' dedikleri bu mutlu günde doğaya katkı sağlamak isteyen ebeveynlerin severek tercih ettiği yeni doğan bebek kartları üç yıldır artan bir ilgiyle tercih ediliyor." diye konuştu. Yalvaç, bağışçıların söz konusu ürünleri isim ve doğum tarihi gibi bilgilerle kişiselleştirebildiklerinin altını çizerek, TEMA ürünlerinde kullanılan malzemelerin tamamının sürdürülebilir orman yönetim ilkelerine uygun olduğunu kaydetti.