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ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ BİRLİĞİ 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI: Özel halk otobüsü ücretsiz mi, 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı?

16.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma yönelik karar özel halk otobüsü esnafı tarafından açıklandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 65 yaş üzeri için özel halk otobüsü ücretsiz mi? 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı? İşte detaylar...

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ BİRLİĞİ 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI: Özel halk otobüsü ücretsiz mi, 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma yönelik karar Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş tarafından açıklandı. Halk otobüsü ile 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımda kısıtlamaya gidildi. Ercan, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi. İşte 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım hakkında alınan karar...

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Özel halk otobüsü esnafı, her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arasındaki 4 günde ücretsiz yolcu taşınacak.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" vurgu yaptı.

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

Özel halk otobüsü esnafı, toplu taşıma araçlarını ücretsiz veya indirimli kullanan kişiler ile ilgili Ankara Ticaret Odası'nda 'Genel Değerlendirme Toplantısı' yaptı. Toplantıya, yurt genelinde çok sayıda özel halk otobüsü sahibi katıldı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Soydaş, özel halk otobüsleriyle fiyat belirleme, hat ve güzergah belirleme yetkisinin belediyelerde olduğunu belirtti.,

İşte Soydaş'ın o açıklaması:

"Hiçbir ilde ücretler olması gereken seviyede değil. Belediyelerin kendilerini ilgilendiren kısmını sübvanse etmesini istedik. Bakanlıkla ilgili kısmında da ücretsiz taşımaya kalıcı bir çözüm bulunsun istedik. Arkadaşlarımızla bu süreçte yaptığımız değerlendirmelerde şöyle bir görüş ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı illere göre, değişmekle beraber ayda 2 günlük ücretsiz taşımayı karşılayan bir bedel ödüyor. Yıllardır esnafımız, bu geri kalan kısmını kendi imkanlarıyla fedakarca sürdürüyorlardı. Şimdi genel kanı şu; bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma, gelir desteği olan taşımayı yapalım, 2 gün de biz fedakarlık yapalım. Her ayın 1'i ile 4'ü arası daha önceki açıklamalarımızda saydığımız 4 grup dışında kalan 18 kalemi taşıyalım. Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler"

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