Özel hastanelerde 'göz' vurgunu! 700 bin sahte ameliyat, 16 bin sağlıklı insana yanlış göz ameliyatı... 'Parayı geri ödedik' diye savundu

Göz tedavisi operasyonlarıyla ilgili skandalın aslında görünenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Özel hastaneler aracılığıyla devlete tam 700 bin sahte ameliyat fatura edildiği söyleniyor.

16 BİNİ AYNI HASTANEDE YAPILMIŞ

Bunlardan 16 bininin yapıldığı hastaneyse iddiaya göre 'Yenidoğan Çetesi' davasında da adı geçen Özel Şafak Hastanesi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ AMA...

Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, Halk TV yayınında suçlamaları reddederken; "Birincisi ben hekim değilim. Gözle ilgili doğru bir sıkıntımız var. Bundan 2 veya 3 sene önce 3,5 milyon dolar civarında devlete götürdüm. Yani 3,5 milyon dolar civarında parayı götürüp yatırdım. Bizim 10 yılda, İstanbul Şafak Hastanesi ve Avrupa Şafak Hastanesi'nin bütün branşlar dahil olmak üzere almış olduğumuz para 600 milyon TL'dir." diye konuşmuştu.

"DEVLETE GERİ ÖDEDİK" İTİRAFI MI?

ATV Haber'de yer alan habere göre ise; Öztürk'ün bu açıklamaları ise "Para aldıklarını ancak bir kısmını geri ödediklerini doğruladı" şeklinde yorumlandı.

YOĞUN BAKIMA NORMAL HASTA YATIŞI

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada göz operasyonundan fazlası da yer aldı. Hastane sahibi Öztürk'e yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymayan hastaların bu ünitelere yatırıldığına ilişkin müfettiş raporu da soruldu.

Öztürk ise yapmış olduğu açıklamada "Bu hastaların hepsi doğrudur efendim. Benim hastanede yatmıştır" dedi.

Hatta devletten bu yatışlarla ilgili ödeme alamayınca dava açtıklarını da söyledi.