Özel kliniklerde 8 bin TL’ye yapılıyordu, devlet hastanelerinde 188 TL’ye yapılmaya başlandı

Özel diş hekimlerinin ve hastanelerinin ortalama 8 bin TL’ye yaptığı kaplama, devlet hastanesinde 188 TL’ye yapılmaya başlandı. Zirkonyum kaplamalar Sağlık Bakanlığı’nın onay vermesi ile birlikte Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yapılıyor. İşte yeni uygulama ile ilgili detaylar…

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bakanlık onayı ile yeni bir uygulamaya başladı. Özel kliniklerde 8 bin TL’ye ulaşabilen zirkonyum kaplamalar, hastanede 42 kat daha uygun fiyata yapılıyor.

Günümüzde diş tedavilerinde öne çıkan dayanıklılık ve estetik görünüm, beraberinde pahalılığı da getiriyor. Tedaviler, özel kliniklerde yapıldığında afaki rakamlara ulaşabiliyor. Bu çerçevede Sivas’ta bulunan ve çevre illere de hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, yeni bir uygulamaya başladı. Özel kliniklerde tanesi 8 bin TL’ye ulaşabilen zirkonyum kaplamalar, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 42 kat daha uygun fiyata yapılıyor.

SON TEKNOLOJİ CİHAZLAR İLE KISA SÜREDE YAPILIYOR

Zirkonyum kaplama kararı alınan hastaların çene ve diş yapısı kamera yardımı ile taranıyor. Dijital ortama aktarılan görsellere kişiye özel tasarım yapılıyor. Tasarım aşaması tamamlanan görseller, zirkonyum bloklara işleniyor. Bloktan çıkarılan kaplamalar, özel fırınlarda dayanıklılık kazanıyor. Makyaj aşaması tamamlanan zirkonyum kaplamalar, kullanıma hazır hale getiriliyor. Söz konusu kaplamalar, emekli vatandaşlara 95 TL, çalışanlara ise 188 TL maliyet oluşturuyor.

BAKANLIK ONAYI İLE İLK KEZ SİVAS’TA YAPILDI

Zirkonyum kaplamalara ilişkin bilgiler veren Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Fuat Şen, "Zirkonyum porselenin daha estetik ve daha sağlam bir şekilde dijital ortamda elde edilmesi, daha öncelerde hizmet ihalesiyle aldığımız zirkonyum dişleri artık hastane bünyesinde kendimiz oluşturuyoruz. Günümüz de diş tedavilerinde hem estetik hem de dayanıklılık ön plana çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlara da en iyi yanıtı veren çözüm zirkonyum dişlerdi. Modern laboratuvarlarda dijital sistemler kullanarak hazırlanan zirkonyum restorasyonlar doğal dış görünümüne en yakın sonuçları sunarken uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Hastanemizde bu imkân bakanlık onayı ile ilk defa Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak gerçekleştirildi ve hayal diye nitelendirilen laboratuvar, tüm Türkiye tarafından da takip edilen bir merkez haline gelmiştir" dedi.

"ZİRKONYUM DİŞ TEKNOLOJİSİNİ ARTIK KOLAY ULAŞILABİLİR HALE GETİRMİŞ OLDUK"

Hastanede geçen ay bin 500 adet zirkonyum kaplama yapılarak kamu bütçesine 2 milyon TL’lik gelir sağlandığını ifade eden Başhekim Fuat Şen, "Bu sayıyı hem artıracağız hem de profesyonel hazırlayacağız. Daha önce ihale yoluyla yapılan bu hizmetin vatandaşlarımıza çok yüksek katkı payı ödemesinden devlet hastanelerinde yapılmadığından dolayı yüksek maliyetler oluşturuyordu. Kurulan bu laboratuvar sayesinde ödenen katkı payı büyük oranda azalmış olacak.

Tasarruf tedbirlerine katkıda bulunmuş oluyoruz ve piyasada 7 bin 500 - 8 bin TL arasında olan bu uygulamayı; emekliler 95 TL’ ye, çalışanlarımız da 188 TL civarında katkı payı ile hastanemizde yaptırmış olacak. Ağız içerisinden dijital ortamlarda ölçülerimizi alıp bilgisayarlara aktarma yapıyoruz. Daha sonra tasarlanan zirkonyum bloklarımızı kazıyıcı sistemle oluşturuyoruz. Oluşan protezleri fırınlarda pişirerek son halini alıyoruz.

Renklendirme işlemleri sonrasında 48 saat içerisinde hastamıza teslim ediyoruz. Daha sağlıklı, doğal ve estetik dişler için zirkonyum diş teknolojisini artık kolay ulaşılabilir hale getirmiş olduk. Yurtdışından gelen vatandaşlara da bu hizmeti sunmuş oluyoruz. Tüm vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

