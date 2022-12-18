Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı! Mesajlar gönderiliyor ancak veliler dertli: Ücretlerde şok artış...

Veliler çocuklarını özel okula kayıt ettirmek isteyebiliyor. Halihazırda özel okullarda okuyan çok sayıda öğrenci bulunuyor. Ancak okulların açılmasının üstünden henüz birkaç ay geçmişken, özel okulların velilere erken kayıt mesajları göndermeye başladıkları söyleniyor.

ÖZEL OKULLARA DAHA ŞİMDİDEN ZAM GELDİ

ATV Haber'de yer alan habere göre; Okullar açılalı henüz 3-4 ay olmasına rağmen özel okulların daha şimdiden bir sonraki yılın eğitim ücretini almak için kollarını sıvadı. Çocuklarını özel okula gönderen aileler ise dertli.

Haberde, daha şimdiden okul ücretlerine zam geldiği belirtildi. İstenen rakamın ise geçen sene ödedikleri rakamın tam iki katı olduğu ifade ediliyor.

Üstelik özel okullarda erken kayıt döneminin, devlet daha özel okul için üst sınır zammı belirlemeden başladığı belirtiliyor.

80 BİN TL'DEN 175 BİN TL'YE

Habere göre, geçen sene 1. sınıfa giden oğlunu özel okula yazdıran bir baba 50 bin TL ödemişken, bu sene aynı veliden 112 bin TL isteniyor. Bu da yüzde 100'ün üzerinde bir zam demek.

Yine geçen sene kızı için 80 bin tl ödeyen anneden de yeni kayıt için 175 bin tl istendiği söyleniyor.

Geçen sene devlet, özel okulların fahiş zam yapmalarının önüne geçebilmek için yüzde 36.73'lük bir üst sınır belirlemişti. Bu sene bu sınır henüz belirlenmedi ancak ocak ayında belirlenmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Uzmanlar ise velileri çocuklarını özel okullara yazdırmaları için devletin açıklayacağı bu üst sınırı beklemeleri tavsiyesinde bulunuyor.



