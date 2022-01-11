FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özel okul fiyatları dudak uçuklattı! Sektör temsilcileri vergi düzenlemesi istiyor

Özel okul fiyatları dudak uçuklattı! Sektör temsilcileri vergi düzenlemesi istiyor

11.01.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzbinlerce veliyi ilgilendiren karar için Bakanlık’tan gelecek karar bekleniyor. Özel okullarda zam ne kadar olacak tartışması devam ederken, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, destekleyici bir vergi düzenlemesi yapılması gerektiğinin altını çizdi. Öztürk ayrıca, “Özel okulların belirli bir planlama dâhilinde açılması için mevzuat değişikliğine gidilmeli” dedi.

Özel okul fiyatları dudak uçuklattı! Sektör temsilcileri vergi düzenlemesi istiyor

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıtları açıldı ancak rakamların yüksekliği velileri şaşkınlığa uğrattı. Genel kabul görmüş oran yüzde 30-35’in konuşulduğu sektörde zam oranındaki tavan fiyat için gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamalara çevrildi.

Konuya ilişkin Türkiye Gazetesi’ne konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’de kalıcı olması gerektiğini söyledi.

“Özel okullar için daha destekleyici bir vergi düzenlemesi şart” vurgusu yapan Öztürk, “Pandemi sürecinde kısa bir süre yüzde 1’e düşürülmesi, çocuğu özel okulda öğrenim gören velilerimize mali destek olmuştur. Çünkü okul muhasebeleri velilerden yüzde 7 oranında daha az ücret talep ettiler. Özel okulda çocuğunu okutan velinin ödemiş olduğu KDV miktarının az veya çok olması, okulun ilan ettiği eğitim ücretiyle doğrudan ilgili bir ödeme olmadığı için okulların kapanmasına sebep olacak bir unsur olduğunu söylemek abartılı bir ifade olur. Ancak KDV’nin yüzde 8 olması, veliyi mali yönden etkilediği için daha çok sayıdaki velinin özel okulu tercih etmesinde olumsuz bir etki oluşturur” dedi.

iStock-1250037717

“ÖZEL OKULLARDA MEVZUAT DEĞİŞMELİ”

‘KDV indiriminin okula verildiği algısının yanlış olduğunu kaydeden Öztürk, pandemi nedeniyle son iki yılda öğrenci ve öğretmen kayıpları yaşandığını anımsatarak, “Özel okullarda yaşanan ve ileride yaşanabilecek öğrenci kaybı ve okul kapanmaları şeklindeki olumsuz gelişmelerin, sadece özel okul alanında hizmet veren girişimcileri değil, aynı zamanda bu kurumlarda hizmet veren çok sayıdaki personelin işsiz kalmasına da yol açar. Bu bakımdan Bakanlığımızın son verdiği, “özel okul velilerine eğitim desteği” uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması isabetli olacaktır. Velilerimizin yüzde 7 daha az ücret ödemesi için KDV, kalıcı olarak yüzde 1 olmalıdır. Ayrıca özel okullar için daha destekleyici bir vergi düzenlemesi yapılması ve özel okulların belirli bir planlama dâhilinde açılması için mevzuat değişikliğine gidilmesi yararlı olacaktır” dedi.

iStock-1283091614

ÖĞRETMEN MAAŞI BAKANLIK SÖZLEŞME FORMATINA GÖRE BELİRLENİYOR

‘Özel okullar ücretlerine zam yaparken öğretmenlerini unutuyor’ iddialarına da yanıt veren Öztürk, “Özel okullardaki her türlü iş ve işlemler, öğretmen ve personel çalışmaları Bakanlık tarafından yayınlanan mevzuat kuralları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her özel okul imkânları dâhilinde öğretmenleriyle Bakanlıkça hazırlanmış olan “Sözleşme” formatına uygun anlaşma yapmak durumundadır. Öğretmenine hak ettiği ücreti ödemekte de tereddüt etmeyeceğine inanıyorum. Özel okulların sınırsız olanaklara sahip kurumlar olmadığı da malumdur. Her özel okul, başarıyı yakalama şansının, birlikte çalıştığı yönetici ve öğretmenlerin başarılarıyla doğru orantılı olduğunu bilir. Bu bakımdan ücret artışlarında öğretmenlerin unutulduğu ifadesini bir tatlı espri olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

OKUL ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR?

Okul ücretleri hesaplanırken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplanıp ikiye bölünür, çıkan rakamın üzerine en fazla yüzde 5 oranında artış yapılabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında korkutan tablo! Otomobil satışlarında korkutan tablo!
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
GSS borcu olanları ilgilendiren karar!GSS borcu olanları ilgilendiren karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Son dakika... Rüzgar tersine dönüyor, tokat etkisi yaratacak' Altın yatırımcı çekmekte zorlanıyor

Son dakika... Rüzgar tersine dönüyor, tokat etkisi yaratacak' Altın yatırımcı çekmekte zorlanıyor

İkinci el otomobilde yaşlı araçlara ilgi artı! İşte dikkat çeken rakamlar…

İkinci el otomobilde yaşlı araçlara ilgi artı! İşte dikkat çeken rakamlar…

Bitcoin için yeni rekor tahmini

Bitcoin için yeni rekor tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.