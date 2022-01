Özel okul fiyatları dudak uçuklattı! Sektör temsilcileri vergi düzenlemesi istiyor

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıtları açıldı ancak rakamların yüksekliği velileri şaşkınlığa uğrattı. Genel kabul görmüş oran yüzde 30-35’in konuşulduğu sektörde zam oranındaki tavan fiyat için gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamalara çevrildi.

Konuya ilişkin Türkiye Gazetesi’ne konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’de kalıcı olması gerektiğini söyledi.

“Özel okullar için daha destekleyici bir vergi düzenlemesi şart” vurgusu yapan Öztürk, “Pandemi sürecinde kısa bir süre yüzde 1’e düşürülmesi, çocuğu özel okulda öğrenim gören velilerimize mali destek olmuştur. Çünkü okul muhasebeleri velilerden yüzde 7 oranında daha az ücret talep ettiler. Özel okulda çocuğunu okutan velinin ödemiş olduğu KDV miktarının az veya çok olması, okulun ilan ettiği eğitim ücretiyle doğrudan ilgili bir ödeme olmadığı için okulların kapanmasına sebep olacak bir unsur olduğunu söylemek abartılı bir ifade olur. Ancak KDV’nin yüzde 8 olması, veliyi mali yönden etkilediği için daha çok sayıdaki velinin özel okulu tercih etmesinde olumsuz bir etki oluşturur” dedi.

“ÖZEL OKULLARDA MEVZUAT DEĞİŞMELİ”

‘KDV indiriminin okula verildiği algısının yanlış olduğunu kaydeden Öztürk, pandemi nedeniyle son iki yılda öğrenci ve öğretmen kayıpları yaşandığını anımsatarak, “Özel okullarda yaşanan ve ileride yaşanabilecek öğrenci kaybı ve okul kapanmaları şeklindeki olumsuz gelişmelerin, sadece özel okul alanında hizmet veren girişimcileri değil, aynı zamanda bu kurumlarda hizmet veren çok sayıdaki personelin işsiz kalmasına da yol açar. Bu bakımdan Bakanlığımızın son verdiği, “özel okul velilerine eğitim desteği” uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması isabetli olacaktır. Velilerimizin yüzde 7 daha az ücret ödemesi için KDV, kalıcı olarak yüzde 1 olmalıdır. Ayrıca özel okullar için daha destekleyici bir vergi düzenlemesi yapılması ve özel okulların belirli bir planlama dâhilinde açılması için mevzuat değişikliğine gidilmesi yararlı olacaktır” dedi.

ÖĞRETMEN MAAŞI BAKANLIK SÖZLEŞME FORMATINA GÖRE BELİRLENİYOR

‘Özel okullar ücretlerine zam yaparken öğretmenlerini unutuyor’ iddialarına da yanıt veren Öztürk, “Özel okullardaki her türlü iş ve işlemler, öğretmen ve personel çalışmaları Bakanlık tarafından yayınlanan mevzuat kuralları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her özel okul imkânları dâhilinde öğretmenleriyle Bakanlıkça hazırlanmış olan “Sözleşme” formatına uygun anlaşma yapmak durumundadır. Öğretmenine hak ettiği ücreti ödemekte de tereddüt etmeyeceğine inanıyorum. Özel okulların sınırsız olanaklara sahip kurumlar olmadığı da malumdur. Her özel okul, başarıyı yakalama şansının, birlikte çalıştığı yönetici ve öğretmenlerin başarılarıyla doğru orantılı olduğunu bilir. Bu bakımdan ücret artışlarında öğretmenlerin unutulduğu ifadesini bir tatlı espri olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

OKUL ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR?

Okul ücretleri hesaplanırken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplanıp ikiye bölünür, çıkan rakamın üzerine en fazla yüzde 5 oranında artış yapılabilir.