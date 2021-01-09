FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar

Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2021 12:47 | Son Güncelleme

Ankara’da tüketici hakem heyeti emsal bir karara imza atarak yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.

Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar

Başkent Ankara’da özel okulda eğitim alan bir öğrencinin velisi pandemi sebebi ile eğitim alamadıklarını ve ücretin iadesini talep etmesi üzerine Etimesgut İlçe Tüketici Hakem Heyeti emsal bir karara imza attı. Heyet, Milli Eğitim Bakanlığının yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.

'EMSAL BİR KARAR'

Ankara Barosu’na kayıtlı olarak 4 yıldır görev yapan ayrıca Özel okul danışmanlığı ve vekilliği de yapan Avukat Sinem Kızılbuğa, kararı değerlendirdi. Avukat Kızılbuğa, “2019-2020 döneminde eğitim gören bir öğrencinin velisi, tüketici ilçe hakem heyetine başvurarak pandemi döneminde alamadığı eğitimin ücretin iadesini talep etti. Bununla ilgili olarak okuldan savunma istenildi. Hazırlayıp gönderdiğimiz savunmanın içeriği ise online eğitimlerin gereğini yerine getirdiğimizi, yönetmeliklere uyduğumuzu belgeleri ile sunduk. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği ve kaymakamlıktan da Haziran ayında telafi eğitimi için izin almıştık bunları da belgeleyerek okulumuzun pandemi döneminde her hangi bir sorumluluk kabul etmediğini ve öğrencilerin eğitimlerini almaları için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini savunduk. Ardından karar lehimize çıktı. Özel okulların ücret iadesine ilişkin lehimize olan emsal bir karar” ifadelerini kullandı.

“Tüketici hakem heyeti kararda, Milli Eğitim Bakanlığının online eğitimi ile yüz yüze eğitimini eşit gördüğünün altını çizmiş”
Kızılbuğa, “Daha önce pandemi nedeniyle böyle bir karar çıkmadı. Yönetmeliklerin ve yönergelerin tüm gerekliliklerini yerine getirmiş olan bütün özel okulların aslında ücretini hak ettiğini hizmeti verdikleri için velilerden ücretleri almaları gerektiğini belirten bir karar oldu. Tüketici hakem heyeti kararda, Milli Eğitim Bakanlığının online eğitimi ile yüz yüze eğitimini eşit gördüğünün altını çizerek. Daha sonrasında ise okulun tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini göz önüne almış ve tüketicinin ücret iadesine gerek olmadığına karar vermiş” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?
2021 MTV ücretleri ne kadar?2021 MTV ücretleri ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar
Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar
Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi
Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi
Bakan Pekcan duyurdu! Süre uzatıldı
Bakan Pekcan duyurdu! Süre uzatıldı
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Subay maaşları da arttı!
Subay maaşları da arttı!
En yüksek mevduat faizi veren banka!
En yüksek mevduat faizi veren banka!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu
Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
2021 araç muayene ücretleri belli oldu
2021 araç muayene ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç piyasasında son durum ne?
İkinci el araç fiyatları düştü mü? Araba alınır mı?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son gün ne zaman?
Başvuru için son tarih yaklaşıyor! Vergi yapılandırma nasıl yapılır?
Emekli maaşı zammı belli oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2021 emekli zammı ne kadar oldu? 2021 ocak emekli zam oranı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?
İşte altının son fiyatı... 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Gram altın ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
Altında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatları
Esnafa kira desteği başvurusu uzatıldı mı? Esnafa kira desteği başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve esnafa kira desteği ne kadar?
Esnafa kira desteği başvurusu uzatıldı mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.