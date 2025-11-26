FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti: Aynı gün ödeseniz de “ihlal” sonrası haciz!

Türkiye’de uzun zamandır özel otoyollarla ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Milyonlarca araç sahibi, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü geçişlerinde uygulanan “tuzak” olarak görülen sistemler nedeniyle isyan ediyor. HGS bakiyesinde yeterli tutar bulunmadığında geçiş, ihlalli sayılıyor. Ücret aynı gün içinde HGS’ye yüklense bile sistem bunu kabul etmiyor, evlerinize icra takipleri gönderiliyor. Sistem dönüp dolaşıp vatandaşa dokunuyor!

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti: Aynı gün ödeseniz de “ihlal” sonrası haciz!
Ufuk Dağ

İhlalli geçişiniz bin TL ise size 11 bin TL borç çıkıyor. Aradaki tutarlar hukuk bürolarına paylaştırılıyor. İhlalli geçiş olarak ifade edilen geçişten ortalama birkaç ay sonra bu konuyu taşere alan hukuk büroları vatandaşı arayarak borcunun olduğunu söylüyor. Bazen de vatandaşların evine icra takipleri geliyor.

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti: Aynı gün ödeseniz de “ihlal” sonrası haciz! 1

ÖZEL OTOYOLDAN GEÇTİYSENİZ HACİZ İHTİMALİNİZ VAR

Özel otoyol işletmelerinin birlikte çalıştığı avukatlar, yazlıklarına, memleketlerine, bayram tatillerine gitmek için özel işletmeleri kullanan vatandaşları arayarak haklarında icra takibi başlattıklarını belirtiyor. *Eğer kısa süre içerisinde ihlal ücretinden 10 katı yüksek olan bu tutarlar ödenmezse ilgili kişinin evlerine veya araçlarına haciz koyuluyor.

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti: Aynı gün ödeseniz de “ihlal” sonrası haciz! 2

KUZEY MARMARA VE OTOYOL A.Ş'YE ŞİKAYET YAĞIYOR

Bir Pazar sabahı ailenizle İstanbul’dan Bursa’ya gitmek istediniz güzel havanın tadını çıkarmak istediniz ve Kuzey Marmara Otoyolu ile İzmir Otobanı’nı kullandınız. Bu seyahat size haciz tehdidiyle dönüyor. Eğer o anda HGS’nizde para yoksa devletin otoyollarında 15 gün süreyle bakiye yükleme şansınız var. Özel otoyollar bilerek ve isteyerek bu hakkı tanımıyor. Eğer o anda HGS’nizde bakiye yoksa aynı gün 100 bin TL bile HGS’nize yatırsanız artık icralıksınız, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu uygulama yeni otoyolların adeta gelir kapısı!

Vatandaştan çıkardıkları bu ücretler sayesinde sistemlerini döndüren Otoyol A.Ş, Kuzey Marmara Otoyolu gibi şirketler vatandaşın yüzbinlerce şikayeti üzerine bu uygulamalarına son vermiyor.

BİRÇOK ŞİKAYET VAR

Aynı konudan mağdur olan kişiler de sosyal medyalarında bu şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş 380 liralık geçiş ücretini 4 bin 500 TL ödediğini şu ifadelerle anlattı;

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti: Aynı gün ödeseniz de “ihlal” sonrası haciz! 3

Aynı şekilde başka bir kullanıcının da HGS ile ilgili mağduriyeti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kadın, 16 TL olan geçiş borcunun, bilgilendirme yapılmadığı için önce 1.600 TL’ye, ardından faiz ve cezalarla birlikte 30 bin TL’ye ulaştığını belirtti.

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti: Aynı gün ödeseniz de “ihlal” sonrası haciz! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hiç öyle düşünmemiştim' Mesleğe geri döndü bir taşla iki kuş vurdu'Hiç öyle düşünmemiştim' Mesleğe geri döndü bir taşla iki kuş vurdu
'Ölüm yüzü' heykeli bilim dünyasını heyecanlandırdı!'Ölüm yüzü' heykeli bilim dünyasını heyecanlandırdı!

Anahtar Kelimeler:
HGS geçiş ücreti otoyol tuzak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.