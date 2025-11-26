Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti: Aynı gün ödeseniz de “ihlal” sonrası haciz!

İhlalli geçişiniz bin TL ise size 11 bin TL borç çıkıyor. Aradaki tutarlar hukuk bürolarına paylaştırılıyor. İhlalli geçiş olarak ifade edilen geçişten ortalama birkaç ay sonra bu konuyu taşere alan hukuk büroları vatandaşı arayarak borcunun olduğunu söylüyor. Bazen de vatandaşların evine icra takipleri geliyor.

ÖZEL OTOYOLDAN GEÇTİYSENİZ HACİZ İHTİMALİNİZ VAR

Özel otoyol işletmelerinin birlikte çalıştığı avukatlar, yazlıklarına, memleketlerine, bayram tatillerine gitmek için özel işletmeleri kullanan vatandaşları arayarak haklarında icra takibi başlattıklarını belirtiyor. *Eğer kısa süre içerisinde ihlal ücretinden 10 katı yüksek olan bu tutarlar ödenmezse ilgili kişinin evlerine veya araçlarına haciz koyuluyor.

KUZEY MARMARA VE OTOYOL A.Ş'YE ŞİKAYET YAĞIYOR

Bir Pazar sabahı ailenizle İstanbul’dan Bursa’ya gitmek istediniz güzel havanın tadını çıkarmak istediniz ve Kuzey Marmara Otoyolu ile İzmir Otobanı’nı kullandınız. Bu seyahat size haciz tehdidiyle dönüyor. Eğer o anda HGS’nizde para yoksa devletin otoyollarında 15 gün süreyle bakiye yükleme şansınız var. Özel otoyollar bilerek ve isteyerek bu hakkı tanımıyor. Eğer o anda HGS’nizde bakiye yoksa aynı gün 100 bin TL bile HGS’nize yatırsanız artık icralıksınız, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu uygulama yeni otoyolların adeta gelir kapısı!

Vatandaştan çıkardıkları bu ücretler sayesinde sistemlerini döndüren Otoyol A.Ş, Kuzey Marmara Otoyolu gibi şirketler vatandaşın yüzbinlerce şikayeti üzerine bu uygulamalarına son vermiyor.

BİRÇOK ŞİKAYET VAR

Aynı konudan mağdur olan kişiler de sosyal medyalarında bu şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş 380 liralık geçiş ücretini 4 bin 500 TL ödediğini şu ifadelerle anlattı;

Aynı şekilde başka bir kullanıcının da HGS ile ilgili mağduriyeti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kadın, 16 TL olan geçiş borcunun, bilgilendirme yapılmadığı için önce 1.600 TL’ye, ardından faiz ve cezalarla birlikte 30 bin TL’ye ulaştığını belirtti.