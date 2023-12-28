Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu: ‘Yeni zamlar yapılacaktır’

Asgari ücret zammı açıklandı, gözler özel sektöre çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam yaptığı açıklamada 2024 yılı yeni asgari ücret rakamını paylaştı. Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL'ye yükseldi. Peki asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükselmesi, özel sektörde daha yüksek ücret alanların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Özel sektör çalışanları için de yapılacak zam oranları konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zammın ardından özel sektör çalışanlarının da aynı oranlarda maaş artışı alması bekleniyor.

A Haber'de konuşan Ekonomi Uzmanı Faruk Erdem asgari ücret zammının özel sektöre çalışanların maaşlarını da etkileyeceğini belirterek “Asgari ücretin üzerinde çalışanlar açısından da oradaki makas daraldığı için de yeni zamlar yapılacaktır. Yapılan yüzde 49'luk zam sonrası özel sektörde çalışanların maaşlarına da benzer oranda zamların yansıtılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.