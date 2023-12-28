FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu: ‘Yeni zamlar yapılacaktır’

Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu: ‘Yeni zamlar yapılacaktır’

28.12.2023 11:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete yeni yılda gelen yüzde 49'luk zam sonrası özel sektörde çalışan milyonlarca çalışanın gözü şimdi de kendi maaşlarına çevrildi. Başta özel sektörde çalışan ve asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar, kendi maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki çalışanların 2024 maaşları ne kadar olacak? İşte 2024 maaş zamlarıyla ilgili tüm detaylar...

Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu: ‘Yeni zamlar yapılacaktır’

Asgari ücret zammı açıklandı, gözler özel sektöre çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam yaptığı açıklamada 2024 yılı yeni asgari ücret rakamını paylaştı. Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL'ye yükseldi. Peki asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükselmesi, özel sektörde daha yüksek ücret alanların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Özel sektör çalışanları için de yapılacak zam oranları konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zammın ardından özel sektör çalışanlarının da aynı oranlarda maaş artışı alması bekleniyor.

3

A Haber'de konuşan Ekonomi Uzmanı Faruk Erdem asgari ücret zammının özel sektöre çalışanların maaşlarını da etkileyeceğini belirterek “Asgari ücretin üzerinde çalışanlar açısından da oradaki makas daraldığı için de yeni zamlar yapılacaktır. Yapılan yüzde 49'luk zam sonrası özel sektörde çalışanların maaşlarına da benzer oranda zamların yansıtılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı borsa iddiasıKılıçdaroğlu'ndan çarpıcı borsa iddiası
Günübirlik kiralamada yeni dönem!Günübirlik kiralamada yeni dönem!
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttıEkonomik güven endeksi aralıkta arttı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özel sektör haberler maaş zammı
En Çok Okunan Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

RTÜK'ten flaş Kızıl Goncalar kararı!

RTÜK'ten flaş Kızıl Goncalar kararı!

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

Emekli zammını da duyurdu!

Emekli zammını da duyurdu!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

Kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.