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Özel sektörde çalışanlar için banka promosyon teklifi 50 bin lirayı buluyor! Yasa teklifi Meclis'te bekliyor

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.04.2024 21:25
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Özel sektör çalışanlarının gözü banka promosyonlarını yasalaştıracak yasa teklifinde. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından CHP'nin sunduğu yasa teklifinin akıbeti merak ediliyor. 27 Kasım 2022'de CHP, banka promosyonlarının güvence altına alınması için yasa teklifi verdi. Teklif 1.5 yıldır Meclis'te bekliyor. Özel sektör çalışanları promosyonun yasal güvence altına alınmasını istiyor. 3 yıllık banka promosyonu 50 bin lirayı buluyor.

Özel sektörde çalışanlar için banka promosyon teklifi 50 bin lirayı buluyor! Yasa teklifi Meclis'te bekliyor

Son kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Kasım 2022'de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Özel sektör çalışanlarının maaşı için şirket, bankayla anlaşma yapıyor; ancak parayı şirket alıyor. Teklifimiz odur ki, aradan şirketi çıkartıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes bankadan promosyonunu da alacak." ifadelerini kullanmıştı.

3 YILLIK BANKA PROMOSYONU 50 BİN LİRAYI BULUYOR!

NOW'da yer alan habere göre; özel sektörde çalışanlar banka promosyonunun işverene kalmadan hesaplarına yatmasını istiyor.

CHP 27 Kasım 2022'de banka promosyonlarının güvence altına alınması için yasa teklifi verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır teklif Meclis'te bekliyor. Hakları olmasına rağmen özel sektör çalışanları banka promosyonunu alamıyor. Oysa teklif yasalaşsa doğrudan çalışanın hesabına yatacak promosyon özel sektör çalışanlarının banka promosyonu 3 yıllık 50 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak çoğu çalışan bu promosyonu alamıyor. Özel sektör çalışanları promosyonun yasal güvence altına alınmasını istiyor. Yüksek enflasyonla çalışanın alım gücü eriyor.

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Özgür Özel konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bir kanun çıkaracaksınız özel sektörün promosyonunu güvence altına alacaksınız.
Banka parayı vermeye hazır mı hazır, maaş ödeniyor mu ödeniyor, banka ödüyor bu kadar insan promosyon alsa, bir aylık kirasını çıkarsa az nefes alsa fena mı? Ama yapmıyorlar, uğraşacağız"

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Özel sektör çalışan herkes
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