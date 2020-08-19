Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Özel sektörün haziran ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,5 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 161,6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziranda 2019 yıl sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 509 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolarlık düşüşle 20,1 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 634 milyon dolar düşüşle 7 milyar dolara geriledi.