Özel üniversite ücretleri yüzde 90 düştü! Fırsatçılara dikkat: 'İşlemleri kendiniz yapın'

Son zamanlarda artan özel üniversite ücretleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bazı üniversitelerde yatay geçiş için başvurular başladı. Fiyatların artışından şikayet eden veli ve öğrenciler için müjdeli bir haber geldi. Dönem başına göre bazı özel üniversitelerin ücretlerinde yüzde 90 düşüş olduğu görüldü.

Cansu Akalp

Özel üniversite ücretlerinin artmasıyla birlikte kontenjanlarda azalma yaşandı. Özel üniversitelerde yatay geçiş başvuruları başladı.

YÜZDE 90 İNDİRİM YAPTI!

Kontenjanlarının boş kalmasını istemeyen vakıf üniversiteleri, yatay geçiş dönemi için ücretlerinde düşüşe gitti. Bazıları yüzde 50, bazıları ise yüzde 90'a varan indirim yaptı.

İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesi, ilk kayıt döneminde 691 bin lira olan hukuk fakültesi ücretini yatay geçişte 75 bin liraya kadar çekti.

FIRSATÇILARA DİKKAT!

Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, NTV'ye yaptığı açıklamalarda üniversitelerin elde kalan kontenjanlarının ek yerleştirmeyle dolmadığını ifade etti.

Tosun, "Kontenjanlar yatay geçişle dolmazsa başka bir şekilde doldurulamıyor." dedi.

Tosun, yatay geçiş döneminde fırsatçılara karşı uyarıp "Öğrenciler, yatay geçişteki işlemleri kendileri yapabilir. Evrak ve kayıt işlemleri için herhangi bir hizmet almalarına gerek yok." diye konuştu.

YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIYOR?

Yatay geçiş, öğrencinin kendi üniversitesindeki not ortalamasıyla ya da merkezi puanla yani üniversite sınavından aldığı sonuç ile yapılabiliyor. Belirlenen şartlar sağlanıyorsa talep edilen belgeler toplanıp tercih edilen üniversiteye başvurulabiliyor. Öğrenciler, yatay geçiş dönemi ve ücretleri hakkında tercih edecekleri üniversitelerle iletişime geçerek bilgi alabiliyor.

Ücretler, okullarla doğrudan görüşülerek öğrenilebiliyor.

