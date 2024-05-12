Özgür Demirtaş çileden çıktı, zenginler hakkındaki tespiti gündem oldu! "Bir araba alıyorlarsa artık üç araba alıyorlar"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık ve çokça söz ettiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş sitem dolu son paylaşımıyla X platformunda gündem oldu. Demirtaş, ekonominin kötü olduğu görüşünü haksız çıkarmaya yönelik iddialara yanıt verirken zenginlerin AVM'ye, tatile gitmesi, araba alması hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"DELİRİYORUM!"

Demirtaş paylaşımına "Deliriyorum" ifadesiyle başlayıp şöyle devam etti:

"Diyorlar ki madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu? Bak AKTROL: Senin bile anlayacağın şekilde anlatayım: Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar. 10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir.

"ZENGİNLER AVM'YE HAFTADA BİR GİDİYORSA ÜÇ GİTMEYE BAŞLADI"

AKP zengini ultra zengin yaptı, orta direği sildi süpürdü, fakiri daha fakir yaptı. Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler."

Paylaşımında tepkisini sürdüren Demirtaş açıklamasını şöyle noktaladı: "Satılık beyninle anladın mı? Yoksa Özgür Demirtaş basit anlatımı ile bir daha anlatayım mı?"

Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





