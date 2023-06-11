Özgür Demirtaş çok sinirlendi: "Evcil hayvanların bile anlayacağı basitlikte..."

Özgür Demirtaş sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar ilgiyle takip edilen ünlü Finans Profesörü Özgür Demirtaş bazı sosyal medya kullanıcılarına sert çıktı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I SİNİRLENDİREN SÖZLER

Değerlendirmelerini herkesin anlayacağı şekilde ifade ettiğini belirten Demirtaş, bazı kişilerin "Bunu ben de biliyorum" gibi yorumlar yapması üzerine küplere bindi.

"BUNU BEN DE BİLİYORUM HAVASINA GİRİYORLAR"

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Halka açık yerlerde ( Sosyal medyam, Youtube Videolarım, Sunumlarım) EVCİL hayvanların bile anlayacağı basitlikte anlatıyorum. Bunu bilerek yapıyorum.

Ancak çok basite indirgeyip anlatınca, bu sefer bazıları ne var bunu ben de biliyorum havasına giriyor.

Afferin sana! Sen de biliyorsun...

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