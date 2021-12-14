Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması: Maalesef haklı çıkacağım! İşe yaramaz

Doğrudan 7 milyon ve dolaylı olarak daha fazla kişinin hayatını etkileyecek olan 2022 asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını geçen hafta yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleşen toplantıdan uzlaşı çıkmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı.

Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda ocak ve şubat ayları arasında gıda fiyatlarının 'uçacağını' belirterek, asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün 'çakılacağını' ifade etti.

Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tahminimi söyleyeyim. Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı Ekonomi ve Finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce GIDA ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı UÇAR. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri Çakılmış... Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım.

Bu twiti okuyan 1 Milyon kişinin %99’u doğru anlamış.



Enflasyon belasının olduğu yerde isterseniz Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz yine 4 yıl öncenin 2000TL maaşından az olur diyorum. Önemli olan Nominal Asgari gelir değil, önemli olan NET alım gücünüz diyorum: https://t.co/qAM2cHsnYb — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 13, 2021

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Net asgari ücret yüzde 26 artışla 3.554 lira, yüzde 31 artışla 3712 lira, yüzde 34 artışla 3791 lira, yüzde 40 artışla da 3949 lira, yüzde 45 artışla ise 4096 lira olacak.