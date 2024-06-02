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Özgür Demirtaş'tan asgari ücret çıkışı! 'Yıl sonuna doğru...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.06.2024 08:32
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Milyonlarca çalışanın gündeminde eriyen ücretler nedeniyle asgari ücrete ara zam var. Hükümet ara zamma kapıları kapatsa da konuyla ilgili değerlendirmeler paylaşılmaya devam ediliyor. Asgari ücrete ara zamda bir çıkış da Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret çıkışı! 'Yıl sonuna doğru...'

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşların alım gücü düştü. Milyonlarca çalışan da asgari ücrete ara zam bekliyor. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda yaşanacaklara dikkat çekti.

IŞIKHAN

BAKAN IŞIKHAN KAPILARI KAPATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” dedi.

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Işıkhan ara zam için net mesaj verse de çalışanların ek zam beklentisi sürüyor.

Özgür Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz ayında Asgari Ücrete zam yapılmaması durumunda: Yıl sonuna doğru, Alt Gelir Grubu, yakın tarihimizin en büyük alım gücü sıkıntısına düşecek. Alt Gelir grubu Finansal Okur Yazar olmamasının sonucunu yaşıyor maalesef " ifadesini kullandı.

(https://x.com/ProfDemirtas/status/1796621380475113539)

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asgari ücret Enflasyon Özgür Demirtaş çalışan Asgari ücret ara zam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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