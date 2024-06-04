Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: "Bir devrin sonu"

Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervi dört yıl aranın ardından ilk kez pozitife geçti. Rezervlerdeki gelişme sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da "Bir devrin sonu" yorumu geldi.

Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir devrin sonu.

Madem böyle olacaktı, Niye böylesine çılgınca enflasyon yarattınız İnsanları fakirleştirdiniz. Ahh Ahh" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşme ile 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.







