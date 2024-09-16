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Özgür Demirtaş yurt dışında kullandı... Türkiye'de olmamasından dert yandı: "İçler acısı bir durum"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.09.2024 16:45
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UBER'e geçtiğimiz yıllarda kısıtlama konulmuş ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından kaldırılmıştı. Kullanılan uygulama ise UberTaksi olarak hizmete açılmıştı. Akademisyen Özgür Demirtaş, yurt dışında kullandığı UBER'in Türkiye'de olmamasından dert yandı.

Özgür Demirtaş yurt dışında kullandı... Türkiye'de olmamasından dert yandı: "İçler acısı bir durum"

UBER'e erişim engeli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bağlı faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından kaldırılmış ancak UberTaksi olarak hayatına devam etmeye başlamıştı.

"DAHA RAHAT BİR ŞEY OLAMAZ"

Sarı taksi uygulamasına dönen UBER, yurt dışındaki örnekleri gibi kullanılmamaya başlanmıştı.
Ekonomist Özgür Demirtaş, yurt dışında UBER kullandığını aktardı ve şu cümleleri kurdu:

"Yurt dışında UBER kullandım. Daha rahat bir şey olamaz.
Türkiye'de kullanılamıyor olması İÇLER ACISI bir durum."

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Anahtar Kelimeler:
Uber Özgür Demirtaş
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