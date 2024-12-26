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Özgür Erdursun 1 Ocak'ı işaret etti: Emekli için zam tablosu belli oldu! 'Erdoğan 5 puan verir' deyip o rakamı açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 09:35
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Geçtiğimiz Salı günü ani bir şekilde bir araya gelen, TÜRK-İŞ'in katılmadığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 olarak belirlendi. Gözler artık memur ve emeklilere çevrilmişken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranını açıkladı.

Özgür Erdursun 1 Ocak'ı işaret etti: Emekli için zam tablosu belli oldu! 'Erdoğan 5 puan verir' deyip o rakamı açıkladı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık Salı günü ani bir şekilde bir araya gelerek yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu asgari ücret yüzde 30 artış ile 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

1 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Asgari ücret tartışmaları hala sürerken bir yandan da yeni yılda memurun ve emeklinin ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'daki yazısında emekli maaşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdursun, 1 Ocak'ta en düşük emekli aylıklarının 12 bin 500 liradan 15 bin liraya tamamlanabileceğini ifade ederek, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17, memur ve memur emeklilerine yüzde 12 enflasyon farkı 3 Ocak 2025’de son aralık ayı enflas­yonu açıklandığında ortaya çıkacak" sözlerini kullandı.

emekli-zamı

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİYOR!

Emeklilerin seyyanen zam beklentisinde olduğunu belirten Erdursun, bunun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını kaydederek, seyyanen zam olmadan oransal bir artışın işe yaramayacağını da belirtti.

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En başından beri refah payının gelmeyeceği konuşuluyorken son süreçte hükümetin enflasyona farkına ek birkaç puan ile refah payı verileceği de konuşuluyor. Erdursun, refah payı olarak 3 puan verilebileceğini aktardı ve, "Daha sonra ayrıca 5 puan da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanabi­lir. Emeklilere artış oranının %25 civarında olacağını öngörüyorum. Emeklilere yapılacak artışın asgari ücret artışı sonrasında SGK’nın prim gelirleri ile dengeli bir atış olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

YÜZDE 25 ZAM İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞLARI

BAĞ-KUR (ESNAF) 12 bin 695 liradan 15 bin 869 lira
BAĞ-KUR (TARIM) 10 bin 89 liradan 12 bin 611 lira
SSK (2000 öncesi) 14 bin 178 liradan 17 bin 723 lira
SSK (2000 sonrası) 8 bin 789 liradan 10 bin 986 lira

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