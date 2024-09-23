Özgür Erdursun cevapladı! Emekliliğe aday olan vatandaşlar dikkat: Hakkınız iptal edilebilir... Son güne bırakmayın, kontrol edin!

Bu sene yüksek maaş alabilmek için çoğu kişi emekli olmaya devam ediyor. Emeklilik dilekçelerinin peş peşe verildiği bugünlerde SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmaya aday vatandaşlar için kritik bir uyarıda bulunurken aynı zamanda yüksek primle yüksek maaş ihtimalini de değerlendirdi.

AMAN DİKKAT! SORUN YAŞAMAYIN

Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden maddeler halinde şu şekilde bi açıklamada bulundu:



"Kimlerin Emekliliği İptal Olur!

◼️28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış ise bu 4/a SSK günleri silinecek.

◼️28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde çalışabilirler.

4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır.

◼️Emeklilik sürecinizde bilmeden yapılan hatalar sonucunda hem emekli olamazsınız, emekliliğiniz iptal olabilir hem de cebinizden çıkan paraları geri alamazsınız.

◼️Ortağı olduğunuz Ltd.Şti ya da yönetim kurulunda olduğunuz A.Ş'de 1.10.2008 sonrası sigortalı olamazsınız, 1.10.2008 öncesi ise 4/a SSK'lı çalışırken hisse alıp sonradan ortak olduysanız 4/a SSK kesinti yoksa devam eder, kesinti varsa o tarih itibariyle SSK sonlanır, Bağ-Kur devreye girer.

◼️Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlayabilirsiniz ancak 1260 günden fazla prim öderseniz Bağ-Kur şartlarına geçersiniz.

◼️SSK'dan emekli olmak için kendinizi başka bir işletmede sigortalı göstermeyin. Şunu görüyorum siz kendinizi çalışmadan başka bir işletmede SSK'lı gösteriyorsunuz, sigortalı gösterdiğiniz işletme sahibini de siz kendi işletmenizde sigortalı gösteriyorsanız bu durumda tam anlamı ile hapı yuttunuz demektir. Her ikinizin de emekliliği iptal olur.

Eksik günlerinizi yasalara uygun tamamlayın! Emeklilikte sorun yaşamayın!"

YÜKSEK PRİM EŞİTTİR YÜKSEK MAAŞ

Ayrıca Erdursun, yüksek prim ödenerek yüksek emekli aylığının alınabileceğini de aktardı. Erdursun, yaptığı basit bir hesaplama ile sonucu gözler önüne serdi.

Erdursun'un X üzerinden paylaşımı şu şekilde:



"YÜKSEK PRİM ÖDEYEREK YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALINIR MI!

Emekli olduğumda daha yüksek emekli aylığı almak için isteğe bağlı Bağ-Kur Primi, Normal Bağ-Kur Primi ya da çalıştığım işyerinde aldığım maaş ne kadar etkili olur!

◼️Asgari ücret ile çalışanlar ya da asgari ücretin brüt tutarını %32'si olan 6400TL isteğe bağlı sigorta primi (Bağ-Kur), Asgari ücretin %34,5'u Esnaf-Tarım Bağ-Kur 6900TL peşin ödemelerde indirimli 5900 TL ödeyenler her ay prim ödedikçe emekli aylıklarını 25-30 TL düşürürler.

◼️Asgari Ücretin 7.5 katına kadar PEK bildirimlerinde emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığı aylık bazda 450-500 TL'ye kadar artar.

◼️Asgari ücrete göre prim ödeyenlerin aylıkları düşerken brüt 150.000 TL'ye kadar bildirimi olanların emekli aylıklarında düşme olmaz hatta her ay prim ödendikçe ileride emekli olduğunda alacağı emekli aylığı her artar.

Örneğin

▪️Emekliliğine 36 kalan ve sistemde 20.000TL emekli aylığı gören kişinin basit bir hesaplama ile sigorta bildirimleri PEK tutarı, altı aylık enflasyon ve Aralık ayından Ocak ayına girerken belirlenen güncelleme katsayısı emekli aylığını belirlenirken önem taşır.

▪️Enflasyon ve güncelleme katsayısı dışında bildirilen primlere göre,

▪️Asgari ücretle 36 ay çalışan kişin emekli aylığı 900TL düşerken, en üstten bildirimlerde 18.000TL'ye kadar artar. Bugünkü değerlere göre 20.000 TL emekli aylığı alacak kişinin emekli aylığı 19.100TL'ye de düşebilir. 36.000TL'ye de çıkabilir"