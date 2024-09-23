FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özgür Erdursun cevapladı! Emekliliğe aday olan vatandaşlar dikkat: Hakkınız iptal edilebilir... Son güne bırakmayın, kontrol edin!

Özgür Erdursun cevapladı! Emekliliğe aday olan vatandaşlar dikkat: Hakkınız iptal edilebilir... Son güne bırakmayın, kontrol edin!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.09.2024 12:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olmaya aday olan vatandaşlar dilekçelerini vermeye devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik şartlarına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Erdursun, emekliliğin iptal olma ihtimali olan vatandaşları uyararak, "Eksik günlerinizi tamamlayın" uyarısında bulundu. Ayrıca Erdursun, yüksek prim ödenerek yüksek emekli maaşının alınıp alınamayacağının sorusunu da cevapladı.

Bu sene yüksek maaş alabilmek için çoğu kişi emekli olmaya devam ediyor. Emeklilik dilekçelerinin peş peşe verildiği bugünlerde SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmaya aday vatandaşlar için kritik bir uyarıda bulunurken aynı zamanda yüksek primle yüksek maaş ihtimalini de değerlendirdi.

AMAN DİKKAT! SORUN YAŞAMAYIN

Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden maddeler halinde şu şekilde bi açıklamada bulundu:

"Kimlerin Emekliliği İptal Olur!
◼️28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış ise bu 4/a SSK günleri silinecek.
◼️28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde çalışabilirler.
4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır.
◼️Emeklilik sürecinizde bilmeden yapılan hatalar sonucunda hem emekli olamazsınız, emekliliğiniz iptal olabilir hem de cebinizden çıkan paraları geri alamazsınız.

emekli_haberleri_5-1210x642

◼️Ortağı olduğunuz Ltd.Şti ya da yönetim kurulunda olduğunuz A.Ş'de 1.10.2008 sonrası sigortalı olamazsınız, 1.10.2008 öncesi ise 4/a SSK'lı çalışırken hisse alıp sonradan ortak olduysanız 4/a SSK kesinti yoksa devam eder, kesinti varsa o tarih itibariyle SSK sonlanır, Bağ-Kur devreye girer.
◼️Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlayabilirsiniz ancak 1260 günden fazla prim öderseniz Bağ-Kur şartlarına geçersiniz.
◼️SSK'dan emekli olmak için kendinizi başka bir işletmede sigortalı göstermeyin. Şunu görüyorum siz kendinizi çalışmadan başka bir işletmede SSK'lı gösteriyorsunuz, sigortalı gösterdiğiniz işletme sahibini de siz kendi işletmenizde sigortalı gösteriyorsanız bu durumda tam anlamı ile hapı yuttunuz demektir. Her ikinizin de emekliliği iptal olur.
Eksik günlerinizi yasalara uygun tamamlayın! Emeklilikte sorun yaşamayın!"

iStock-1623637073

YÜKSEK PRİM EŞİTTİR YÜKSEK MAAŞ

Ayrıca Erdursun, yüksek prim ödenerek yüksek emekli aylığının alınabileceğini de aktardı. Erdursun, yaptığı basit bir hesaplama ile sonucu gözler önüne serdi.

Erdursun'un X üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"YÜKSEK PRİM ÖDEYEREK YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALINIR MI!
Emekli olduğumda daha yüksek emekli aylığı almak için isteğe bağlı Bağ-Kur Primi, Normal Bağ-Kur Primi ya da çalıştığım işyerinde aldığım maaş ne kadar etkili olur!
◼️Asgari ücret ile çalışanlar ya da asgari ücretin brüt tutarını %32'si olan 6400TL isteğe bağlı sigorta primi (Bağ-Kur), Asgari ücretin %34,5'u Esnaf-Tarım Bağ-Kur 6900TL peşin ödemelerde indirimli 5900 TL ödeyenler her ay prim ödedikçe emekli aylıklarını 25-30 TL düşürürler.
◼️Asgari Ücretin 7.5 katına kadar PEK bildirimlerinde emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığı aylık bazda 450-500 TL'ye kadar artar.

iStock-1457185009

◼️Asgari ücrete göre prim ödeyenlerin aylıkları düşerken brüt 150.000 TL'ye kadar bildirimi olanların emekli aylıklarında düşme olmaz hatta her ay prim ödendikçe ileride emekli olduğunda alacağı emekli aylığı her artar.
Örneğin
▪️Emekliliğine 36 kalan ve sistemde 20.000TL emekli aylığı gören kişinin basit bir hesaplama ile sigorta bildirimleri PEK tutarı, altı aylık enflasyon ve Aralık ayından Ocak ayına girerken belirlenen güncelleme katsayısı emekli aylığını belirlenirken önem taşır.
▪️Enflasyon ve güncelleme katsayısı dışında bildirilen primlere göre,
▪️Asgari ücretle 36 ay çalışan kişin emekli aylığı 900TL düşerken, en üstten bildirimlerde 18.000TL'ye kadar artar. Bugünkü değerlere göre 20.000 TL emekli aylığı alacak kişinin emekli aylığı 19.100TL'ye de düşebilir. 36.000TL'ye de çıkabilir"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
prim emekli Özgür Erdursun
En Çok Okunan Haberler
'Kamera kayıtları var' Adalet Bakanı'ndan Narin Güran açıklaması: Milletin vicdanı rahatlayacak

'Kamera kayıtları var' Adalet Bakanı'ndan Narin Güran açıklaması: Milletin vicdanı rahatlayacak

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Konut kredisinde faiz indirimi yapınca sektör hareketlendi!

Konut kredisinde faiz indirimi yapınca sektör hareketlendi!

Sabah dükkanı açmaya gelince zarfla karşılaştılar! İçinden para çıktı

Sabah dükkanı açmaya gelince zarfla karşılaştılar! İçinden para çıktı

'Nesli tükenmeyen meslek' diyorlar... Ortaokul mezunu olmak yeterli!

'Nesli tükenmeyen meslek' diyorlar... Ortaokul mezunu olmak yeterli!

Yastığının altında altın olanlar dikkat! Canlı yayında açıkladı

Yastığının altında altın olanlar dikkat! Canlı yayında açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.