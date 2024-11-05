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Özgür Özel'den 'asgari ücret' çıkışı! Açık açık rakam vererek, noktayı koydu: "30 bin TL yoksa biz yokuz"

05.11.2024 14:36
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "'30 bin TL yoksa bizde yokuz' derseniz, biz bu zammı alırız" ifadelerini kullanan CHP lideri Özel, herkesi mücadeleye çağırdığını belirtti. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan ve anayasa çıkışıyla ilgili de konuştu. Özel, "Bunlarca dostluk sorunu, dost sorunu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir" dedi.

Özgür Özel'den 'asgari ücret' çıkışı! Açık açık rakam vererek, noktayı koydu: "30 bin TL yoksa biz yokuz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'na merhum Başbakan Bülent Ecevit'i anarak başladı Ecevit'ten sonra ilk kez CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu vurgulayıp konuşmasın başlayan Özgür Özel, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Özel, şunları söyledi:

-Yeni anayasa konusunda cevabımız net oldu. Mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz, anayasa konuşulmaz.

-Asgari ücrete zam diyoruz. 17 bin liralık asgari ücretin alım gücü 10 bin TL'ye düştü.

-Güvenlik konuşsunlar yoksulluk konuşmasınlar dediler.

-PKK'nın TUSAŞ eylemi kime yarıyor görelim.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

-Bahçeli önce bir el sıkıştı. 'Abdullah Öcalan'ı kürsüden çağrı yapsın' dedi. O günden bugüne Türkiye bu gündemle çalkanıyor. Erdoğan'a konuş çağrısı yaptı. Erdoğan bu çağrıya sahip çıktı.

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"ERDOĞAN'IN POST SORUNU VARDIR"

-Bahçeli ağzındaki baklayı çıkardı. Erdoğan tek seçenektir diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir.

-O kadar ki Erdoğan bir kez daha aday olabilsin diye anayasa değiştirmekten, bunun için gerekirse Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir.

-Onların "Kürt" sorunu yok, "Kürk" sorunu var.

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM

-Belediye Başkanımıza canlı bomba muamelesi yaptılar.

-Avukatlara bilgisayardaki imajlar vermiyorlar.

Elimde Anadolu Ajansı ve TRT'nin alet edildiği 3 yalan ve doğrusu var.

-Yalan, Ahmet Özer DEM'lidir. Doğrusu Ahmet Özer 10 yıldır CHP'lidir.

-Remzi Kartal'la görüşme iddiası. Saat yok, gün, kayıt yok. İki AKP milletvekilinin Remzi Kartal'la masada oturup yemek yemişliği var.

"Hesabına kaynağı belirsiz para geldi" yalanı var. Yatan para kızının kira bedeli olduğu ispatlıdır.

-Sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına kayyum atadılar. Bizim her iki olaya farklı tavır almamızı kimse beklemesin.

-Esenyurt'a tepki gösteriyorsan Mardin'e de tepki göstereceksin.

-Kayyum hangi parti olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken meseledir.

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BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NA RET CEVABI

-Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanı sıfatıyla bütün muhalefet liderlerinden randevu almıştır. Fevkalede isabetlidir.

-Kayyum antidemokratiktir diyorlar. Onlara randevu veren, bütün liderlere teşekkür ediyorum. Randevu vermeyen lidere de el uzatıp elimi havada bırakmayın diyorsunuz başka elleri havada bırakıyorsunuz, samimiyetsizliğinizi bizzat ortaya koyuyorsunuz.

İstenen randevu şahsi veya siyasi değildir. TBB diyor ki; 'Gelin yönetime girelim. Eskiden AKP tek yönetiyordu, şimdi hepimiz yönetelim' Bu yüzden fevkalade önemli gördüğüm bir girişim.

-İlk kayyım atandığında yüzde 51 ile geldi Ahmet Türk son seçimde ise yüzde 57 ile. Ne seçmeni ikna etmişsiniz ne de Ahmet Türk'ün demokratik zırhı içine işlemiştir. Kayyum kararları siyasi kumpaslardır. bu milletin vicdanından dönmüştür. Ne yaparsanız yapın bu ülkenin gerçek gündemini unutturmaya izin vermeyeceğiz ve konuşacağız.

"ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL OLMAZSA BİZ YOKUZ"

-Merkez Bankası'nın yüzde 38 olan enflasyon hedefi 10. aydan aşıldı. Ki bu hedefi iki kere değiştirdiler. Enflasyon sıfır olmadan hayat pahalılığı durmaz.

-Şimşek geldiğinde yüzde 38'di şimdi yüzde 48. İşte size Şimşek işte Erdoğan.

-4 Ocak'ta iğneden ipliğe zam gelecek. Asgari ücret 30 bin TL olmalı. Eğer 30 bin TL yoksa biz yokuz. Asgari ücret mücadelemizi sürdüreceğiz.

-Bugüne dek 149 kayyum atadılar.

-Bir el sıkıldı, imkan vardı, 'Şimdi de sen mi DEM'leniyorsun?' derdik, ne oraya ne oraya saygısızlık yaptık. El sıkma kıymetlidir, normali budur dedik.

-Terörü bitireceğiz dediler, yöntem yanlış dedik. Yine de umudumuz barıştır, kardeşliktir dedik.

-Bu Meclis'te olacak, şeffaf, samimi ve mutabakatla olacak. Şehit aileleri ve gazilerin rızası alınmadan asla olmayacak dedik.

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"BÜYÜK BİR OYUN VAR"

-Sözüme değer veren ve iktidara güvenmeyen muhalefete ve üyelerimize sesleniyorum. Bir büyük oyun var. O oyunun ne olduğu ortaya çıktı. Bir al vere girmişler, pazarlık etmişler. Belki nihayete ermişler ya da tıkanmışlar

-Ya zorlayıcı bir şantajla ya da bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Karşıdaki kötü niyetliler Abdullah Öcalan gelsin Meclis'in kürsüsüne varsın, konuşma yapsın diyor. Öte yandan biz kayyumla mücadele ediyoruz diyor.

-Öcalan konuşsun diyor Esenyurt'a Mardin'e kayyum atayıp terörle mücadele veriyoruz görüntüsü veriyor.

-Onların kitlesi Öcalan'a ip atınca da ayağa kalkıp alkışlanıyor, Öcalan'a halı serip davet edince de alkışlıyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel CHP
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