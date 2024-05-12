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Paketli ürünler için yeni öneri! 'Çifte zam uyguluyorlar' dedi, 'gramaj standardı' mı gelecek?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.05.2024 11:35
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "paketli ürünlere gramaj standardı getirilsin" talebinde bulundu. Palandöken, yazılı açıklamasında, çok sayıda paketli üründe gramajın düşürülüp fiyatın artırıldığını, böylece ürüne çifte zam yapıldığını belirtti.

Paketli ürünler için yeni öneri! 'Çifte zam uyguluyorlar' dedi, 'gramaj standardı' mı gelecek?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ürünler için tüm markaların uyacağı gramaj standardı oluşturulmasının çok gerekli olduğunu ifade etti.

"GRAMAJ HİLELERİ TÜKETİCİLERİN KAFASINI KARIŞTIRIYOR"

Palandöken, daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hilelerinin tüketicinin kafasını karıştırdığını ve farklı markalara ait aynı ürünler arasında karşılaştırma olanağını ortadan kaldırdığını bildirdi.

"GRAMAJ STANDARDI GETİRİLSİN"

Ticaret Bakanlığınca gramaj hileleriyle ilgili çok sayıda firmaya ceza verildiğini anımsatan Palandöken, "Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşlara, hileli ürün ile karşılaştıklarında veya haksız bir uygulamaya maruz kaldıklarında "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nı aramaları çağrısında da bulundu.

(AA)


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